 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Putin v panike: Bojí sa prevratu, dronového atentátu aj vlastných ľudí! Tajné služby odhalili šokujúce detaily


Podľa spravodajských informácií z jednej z európskych krajín sa Kremeľ domnieva, že hrozba môže pochádzať od bývalého ministra obrany Sergeja Šojgua. Ruský prezident



4.5.2026 (SITA.sk) - Podľa spravodajských informácií z jednej z európskych krajín sa Kremeľ domnieva, že hrozba môže pochádzať od bývalého ministra obrany Sergeja Šojgua.


Ruský prezident Vladimir Putin čelí podľa spravodajského hodnotenia jednej z krajín Európskej únie rastúcim obavám z úniku citlivých informácií, sprisahania vnútri elity či pokusu o jeho zosadenie. S odvolaním sa na tento materiál o tom informovalo ruské investigatívne médium Važnyje istorii.

Podľa správy sa obavy týkajú aj možného atentátu pomocou bezpilotných lietadiel, ktorý by mohli uskutočniť predstavitelia ruskej politickej elity. V reakcii na to Federálna služba ochrany (FSO) výrazne sprísnila bezpečnostné opatrenia v okolí prezidenta.

Znížil sa počet miest, ktoré Putin navštevuje


Návštevníci administratívy prezidenta dnes prechádzajú dvojstupňovou kontrolou vrátane detailných prehliadok príslušníkmi FSO. Zároveň sa výrazne znížil počet miest, ktoré Putin pravidelne navštevuje, pričom podľa spravodajských zistení sa on ani jeho rodina už nezdržiavajú vo svojich tradičných rezidenciách v okolí Moskvy či vo Valdaji.

„Od začiatku vojny na Ukrajine sa Putin často ukrýval v modernizovaných bunkroch, najmä v Krasnodarskom kraji, kde môže pracovať celé týždne, zatiaľ čo ruské médiá používajú vopred pripravené videozáznamy,“ uvádza sa v správe.

Zmeny sú viditeľné aj vo verejných aktivitách. Tento rok prezident podľa dostupných informácií neabsolvoval žiadne návštevy vojenských jednotiek, na rozdiel od roku 2025. Spravodajské služby zároveň upozorňujú na časté výpadky spojenia v niektorých častiach Moskvy a rozsiahle bezpečnostné kontroly vrátane nasadenia kynologických jednotiek.

Tajný dekrét


FSO má podľa zistení tiež kontrolovať všetky mediálne výstupy súvisiace s prezidentom na základe tajného dekrétu. „Zamestnancom pracujúcim s Putinom je zakázané používať mobilné telefóny, musia používať zariadenia bez prístupu na internet,“ uvádza sa. Osoby z jeho okolia sa navyše nemôžu premiestňovať verejnou dopravou a v ich domácnostiach boli nainštalované monitorovacie systémy.

Správa zároveň poukazuje na napätie v ruskej elite, pričom potenciálne riziko prevratu sa spája s bývalým ministrom obrany Sergejom Šojguom. „Zatknutie jeho bývalého prvého zástupcu Ruslana Calikova z 5. marca 2026 sa považuje za narušenie neformálnych bezpečnostných záruk pre elitu, čo oslabuje Šojguovu pozíciu,“ uvádza dokument.

Rastúce obavy potvrdzujú aj ďalšie zdroje. Podľa jedného z príslušníkov bezpečnostných zložiek bolo technické vybavenie presmerované na odpočúvanie vládnych štruktúr. „Extrémnu mieru strachu z atentátu či sprisahania nepriamo potvrdzuje aj to, že tento rok nebol na prehliadku na Červenom námestí pozvaný ani jeden poslanec Štátnej dumy,“ dodáva spomenuté médium.

Zdroj: SITA.sk - Putin v panike: Bojí sa prevratu, dronového atentátu aj vlastných ľudí! Tajné služby odhalili šokujúce detaily

