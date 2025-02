Ak koalícia nebude mať 79 poslancov, nebude sa už riešiť nič, vyhlásil k situácii v koalícii Danko

Tri strany v koaličnej rade

Chaos aj v parlamente

23.2.2025 (SITA.sk) - Momentálne je v rukách premiéra Roberta Fica , či dokáže komunikovať s rebelujúcimi koaličnými poslancami, pričom v rámci koalície je dohoda, že ak nebude mať 79 poslancov, nebude sa riešiť už nič.V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko . Ako doplnil, so 76 poslancami sa totiž vládnuť nedá.„My sme vytvorili pozíciu Robertovi Ficovi, aby mohol slobodne a voľne s nimi (rebelujúcimi poslancami, pozn. SITA) rokovať," povedal Danko. Doplnil, že Robertovi Ficovi pomohol v rokoch 2016, 2018 a tiež v roku 2023, aby sa stal premiérom. Bez toho, aby zobral na kandidátku ľudí z iných strán by totiž podľa Danka súčasná vláda nevznikla.Danko tiež zdôraznil, že koaličná rada sa stále skladá z troch strán a Fico má s rebelujúcimi poslancami podpísať zmluvu. „To znamená, že nie je dôvod, aby boli na koaličnej rade," dodal Danko.Podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského si chce vládna koalícia udržať moc, ale už bez reálneho politického vplyvu nad ministerstvami. „V podstate (Tomáš) Taraba a (Martina) Šimkovičová nie sú členmi SNS, (Rudolf) Huliak prejde na ministerstvo, za neho príde (Miroslav) Radačovský, tiež nie sú členmi SNS," pripomenul Majerský.Ako ďalej zdôraznil, chaos panuje aj v parlamente. „Lebo sa presúvajú zákony a legislatíva z jedného mesiaca na druhý," uviedol šéf KDH s tým, že čo malo byť schválené na novembrovej a decembrovej schôdzi sa presunulo na február a potom na marec. „A dnes už tlačíme pred sebou vyše 100 zákonov, ktoré majú byť schvaľované," skonštatoval Majerský.Predseda kresťanských demokratov zároveň doplnil, že až čas ukáže, či bude mať koalícia po 25. marci v parlamente väčšinu. „Pol roka sa tu vlečie nejaký konkrétny konflikt, spor," dodal s tým, že únavu vidno aj na koaličných politikoch, ale aj na občanoch.