Tínedžer vykašliaval krv, lekári potvrdili nadmerný vaping 

Kam až to môže zájsť

Problémy doma

Zákazov pribúda

Nárast o 200 percent!

23.2.2025 (SITA.sk) - Keď anglický tínedžer, Jayden Richardson, začal na dovolenke v Turecku vykašliavať krv, jeho rodičia to pripisovali žalúdočnému vredu po "konzumácii veľkého množstva kebabov."Keď potom endoskopické vyšetrenie odhalilo "vážne" poškodenie pľúc, ktoré bolo podľa lekárov spôsobené nadmerným vapingom, rodina ostala v šoku. Vapingom sa slangovo označuje používanie elektronických cigariet.Ako píše denník the Sun, Jayden, žijúci v anglickom Shifnale, tínedžer začal e-cigarety fajčiť vo veku 12 rokov, aby "zapadol do partie".Jayden je dnes podporovateľom zákazu jednorazových e-cigariet, ktorý má spolu s ďalšími opatreniami čoskoro schváliť britský parlament.Užívanie nikotínu medzi deťmi na ostrovoch v posledných rokoch prudko rastie a pýta si daň aj v podobe zdravotných následkov.Najčastejšie sú neplnoletí pacienti prijímaní kvôli dýchavičnosti a podozreniam z poškodenia pľúc.Tá od novembra minulého roka poskytuje pomoc deťom vo veku 11 až 16 rokov závislým na nikotíne.Odborníci upozorňujú, že vaping je všeobecne označovaný za menej škodlivú alternatívu pre dospelých fajčiarov a tak ho prezentujú aj výrobcovia.„Príchute, ako mletý koláč, puding, cukrová trstina a perník sa síce môžu zdať príťažlivé pre mladšie vekové skupiny, ale na ich vážnych dopadoch vonkoncom nie je nič zábavné ani radostné," vystríha profesor Stephen Powis, medicínsky riaditeľ NHS.Taktiež sú malé, nenápadné, a ich dizajn pripomína skôr hračky ako cigarety, rodičia tak často ani netušia, že ich dieťa sa stalo závislým.podotkol pre agentúru SITA riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CLDZ) Ľubomír Okruhlica uviedol Peter Bartoň . Opak je však pravdou. „Rodičia si ich užívanie deťmi nemusia dlhšie všimnúť, nezanechávajú typický zápach ako pri fajčení klasických cigariet, ktorý skôr upriami pozornosť na vznikajúci problém," dodáva.potvrdil negatívny fenomén aj Milan Kuchta, prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti , ktorý pôsobí na Klinike detí a dorastu LF UPJŠ a DFN v Košiciach.Situácia je podľa neho o to závažnejšia, že mladí ľudia tieto výrobky ani nepovažujú za škodlivé. Ako dodáva, ponuka rôznych príchutí, dizajn a marketing výrobcov sú zamerané na zvyšovanie atraktivity nikotínových výrobkov s cieľom vytvárania ziskov. Neberú však do úvahy zdravotné riziká a následky používania týchto výrobkov.dopĺňa Ivan Solovič , šéf, ktorý pôsobí tiež ako viceprezidentUpozorňuje tiež, že lákavé príchute e-cigariet vznikajú primiešavaním rôznych chemických látok a môžu zvyšovať zdravotné riziká.Spojené kráľovstvo má rovnaký zákaz spolu s radikálnym obmedzením príchutí prijať v júni. Konajú však aj ďalšie štáty, vrátane našich susedov. V Maďarsku, Fínsku, Holandsku, Litve, Lotyšsku a na Ukrajine sú povolené iba výrobky s príchuťou tabaku. Všetky príchute tabakovej a mentolovej už zakázalo Dánsko, Estónsko a Slovinsko.„Z hľadiska verejného zdravia našej spoločnosti a najmä mladých ide o efektívny príspevok k ich ochrane pred závislosťou," súhlasí Okruhlica. Ako dodáva, u dospelých možno hovoriť o ich slobodnej voľbe, avšak mladí ľudia sú vývinovo ľahko ovplyvniteľní "a preto ich ochrana zákonnou reguláciou pred sugestívnym marketingom je zodpovedným spoločenským aktom."Predaj ochutených e-cigariet a nikotínových vrecúšok zaznamenáva na Slovensku v posledných rokoch boom. Tieto výrobky dnes zaberajú najväčšiu časť predajných pultov v tabakových predajniach, či na čerpacích staniciach.Pestrá je aj ponuka slovenských e-shopov, kde nie je problém nájsť výrobky s príchuťou gumených medvedíkov, dezertov, žuvačiek, energy drinkov, či. Lákavý dizajn a chute sú podporené názvami výrobkov akoTieto predaje poháňa aj záujem mladých. Podľa posledného výskumu o zdraví našich žiakov len