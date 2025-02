Republiku sa snažia prilepiť k Smeru, ale nikdy nezaznelo, že chceme vládnuť s Republikou, vraví Gašpar – VIDEO

Politika je o kompromisoch

Komplikované vládnutie

23.2.2025 (SITA.sk) - Republiku sa snažia prilepiť k Smeru-SD , ale nikdy nezaznelo, že Smer-SD chce vládnuť s Republikou . V rozhovore pre agentúru SITA to povedal podpredseda Národnej rady SR a poslanec za Smer-SD Tibor Gašpar „Republika veľmi tvrdo vystupuje proti Smeru. My sa budeme hlásiť jednoznačne k sociálnej demokracii, k sociálnym otázkam. Ja neviem, či je vôbec možná niekedy nejaká spolupráca,“ uviedol. Spolupráca s Republikou je podľa neho len teoretickou otázkou, keďže sa opäť môže stať, že sa niektorý politický subjekt nedostane do parlamentu.„Takže by som to nechal na riešenie potom, ale chcem veriť, že my si budeme vedieť striktne uhájiť tie programové ciele a hodnoty, ktoré presadzuje politika Smeru. A keď to nebude možné s nejakým partnerom, tak nemôžeme ísť do vlády spoločne,“ skonštatoval Gašpar.Hnutie Republika treba podľa neho rešpektovať ako politický subjekt, ktorý je v súlade so zákonom na politickej scéne. Ak by bol zákonný dôvod ho zrušiť, už by sa to asi stalo, dodal. Poukázal na to, že hnutie získalo aj podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu.„Politika je o kompromisoch a ja chcem veriť, že nebudeme vystavení rozhodovaniu spájať dva rozdielne hodnotové svety,“ doplnil Gašpar a poukázal na to, že konzervatívne Kresťanskodemokratické hnutie uvažuje o spoločnom vládnutí s progresívno-liberálnym Progresívnym Slovenskom.Tibor Gašpar sa obáva toho, že politická situácia by nebola jednoduchšia ani v prípade predčasných parlamentných volieb. Podľa neho sa môže ľahko stať, že ak by boli voľby o dva – tri mesiace, nepodarí sa vyskladať ani pravicovú, ani ľavicovú vládu.„Voľby v roku 2023 dali síce nejakú väčšinu stranám Smer, Hlas a SNS, ale veľmi tesnú. Preto to vládnutie vnímam tak, že je komplikované. Obávam sa, že po nasledujúcich voľbách bude problém vôbec vládu zostaviť,“ povedal.