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16. júna 2026
Ak nám nedajú priestor v televíznych diskusiách, prebijeme sa cez sociálne siete, odkazuje Šipoš – VIDEO
Podľa poslancov Hnutia Slovensko je to už pravidlo, že ak má byť televízna diskusia s Matovičom, všetci záhadne ochorejú. Najnovšie to bol minister cestovného ruchu a športu
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16.6.2026 (SITA.sk) - Podľa poslancov Hnutia Slovensko je to už pravidlo, že ak má byť televízna diskusia s Matovičom, všetci záhadne ochorejú.
Najnovšie to bol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý na poslednú chvíľu zrušil účasť v televíznej diskusii, v ktorej mal byť hosťom spolu so šéfom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom.
Podľa poslancov Hnutia Slovensko je to už pravidlo, že ak má byť televízna diskusia s Matovičom, všetci záhadne ochorejú.
„My to vidíme dlhodobo. Igor Matovič mal ísť do relácie televízie JOJ, zhodou okolností vtedy ochorela pani redaktorka. Potom mal ísť do ďalšej relácie v TA3, ochorel aj minister Migaľ aj moderátor. Teraz ochorel pán Huliak...Neviem čo sa deje týmto ľuďom. Asi slabá imunita, že stále ochorejú, keď majú ísť s Igorom Matovičom do diskusií,“ uviedol poslanec Hnutia Slovensko Michal Šipoš pre SITA v súvislosti s ďalšou zrušenou televíznou debatou.
Podľa Šipoša toto všetko značí jednu vec, že sa títo politici veľmi boja Matoviča, v opačnom prípade by s ním chodili do diskusií. „Nechodia s ním do diskusií, vyslovene v televíziách hovoria, že s Igorom Matovičom nechcú diskutovať,“ pripomenul poslanec Hnutia Slovensko.
Šipoš tiež kritizoval, že rovnako aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) odmieta ísť do diskusií s poslancom Hnutia Slovensko Júliusom Jakabom, napriek tomu, že opozičného politika všade spomína.
„Slovensko nie je v pravom slova zmysle demokratickou krajinou. My to vidíme aj na tom, že naše tlačové besedy nie sú zaznamenávané a nejdú naživo v spravodajských televíziách, kým ostatné politické strany dostávajú priestor," skonštatoval opozičný poslanec.
„My sa musíme snažiť prebiť a aj sa prebijeme cez sociálne siete, cez osobné stretnutia s ľuďmi, lebo toto je najviac. To, že ľudia vidia, že my v tých debatách nie sme, tak si uvedomujú kto je reálny a skutočný súper Roberta Fica a tejto vlády,“ zdôraznil Šipoš na záver.
Zdroj: SITA.sk - Ak nám nedajú priestor v televíznych diskusiách, prebijeme sa cez sociálne siete, odkazuje Šipoš – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovšie to bol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý na poslednú chvíľu zrušil účasť v televíznej diskusii, v ktorej mal byť hosťom spolu so šéfom Hnutia Slovensko Igorom Matovičom.
Všetci záhadne ochoreli
Podľa poslancov Hnutia Slovensko je to už pravidlo, že ak má byť televízna diskusia s Matovičom, všetci záhadne ochorejú.
„My to vidíme dlhodobo. Igor Matovič mal ísť do relácie televízie JOJ, zhodou okolností vtedy ochorela pani redaktorka. Potom mal ísť do ďalšej relácie v TA3, ochorel aj minister Migaľ aj moderátor. Teraz ochorel pán Huliak...Neviem čo sa deje týmto ľuďom. Asi slabá imunita, že stále ochorejú, keď majú ísť s Igorom Matovičom do diskusií,“ uviedol poslanec Hnutia Slovensko Michal Šipoš pre SITA v súvislosti s ďalšou zrušenou televíznou debatou.
Boja sa Matoviča
Podľa Šipoša toto všetko značí jednu vec, že sa títo politici veľmi boja Matoviča, v opačnom prípade by s ním chodili do diskusií. „Nechodia s ním do diskusií, vyslovene v televíziách hovoria, že s Igorom Matovičom nechcú diskutovať,“ pripomenul poslanec Hnutia Slovensko.
Šipoš tiež kritizoval, že rovnako aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) odmieta ísť do diskusií s poslancom Hnutia Slovensko Júliusom Jakabom, napriek tomu, že opozičného politika všade spomína.
„Slovensko nie je v pravom slova zmysle demokratickou krajinou. My to vidíme aj na tom, že naše tlačové besedy nie sú zaznamenávané a nejdú naživo v spravodajských televíziách, kým ostatné politické strany dostávajú priestor," skonštatoval opozičný poslanec.
„My sa musíme snažiť prebiť a aj sa prebijeme cez sociálne siete, cez osobné stretnutia s ľuďmi, lebo toto je najviac. To, že ľudia vidia, že my v tých debatách nie sme, tak si uvedomujú kto je reálny a skutočný súper Roberta Fica a tejto vlády,“ zdôraznil Šipoš na záver.
Zdroj: SITA.sk - Ak nám nedajú priestor v televíznych diskusiách, prebijeme sa cez sociálne siete, odkazuje Šipoš – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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