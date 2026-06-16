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16. júna 2026

Obnova poškodeného kyjevského chrámu by mohla trvať dva roky


Tagy: Kyjev ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ruský útok poškodil jeden z najvýznamnejších pravoslávnych kláštorov na Ukrajine. Odhadované škody dosahujú približne 500 miliónov hrivien a práce na obnove by mohli trvať približne dva ...



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russia_ukraine_war_385_4 1 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Ruský útok poškodil jeden z najvýznamnejších pravoslávnych kláštorov na Ukrajine. Odhadované škody dosahujú približne 500 miliónov hrivien a práce na obnove by mohli trvať približne dva roky.


Obnova Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky a priľahlého komplexu Kyjevsko-pečerskej lavry, ktoré poškodili pondelkové ruské útoky, by mohla trvať približne dva roky. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol riaditeľ komplexu Maksym Ostapenko.

Podľa jeho slov odborníci predbežne odhadli škody na približne 500 miliónov hrivien, čo predstavuje asi 11 miliónov dolárov. Konečný odhad by mal byť známy v najbližších dňoch. Ostapenko dodal, že ak všetko pôjde podľa plánu, reštaurátorské a obnovovacie práce by mohli byť dokončené približne za dva roky.

Ruský raketový a dronový útok z pondelka pripravil na Ukrajine o život najmenej 11 ľudí a v Kyjeve spôsobil požiar v areáli Pečerskej lavry. Riaditeľ komplexu vystúpil pred novinármi priamo pred chrámom, vedľa zuhoľnatených trosiek a častí zlatého kríža.

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky bol počas druhej svetovej vojny takmer úplne zničený a znovu ho postavili až v 90. rokoch minulého storočia. Už deň po útoku začali pracovníci na streche osadzovať dočasnú ochrannú konštrukciu, ktorá má chrániť budovu a zbierku ikon pred ďalším poškodením.

Kyjevsko-pečerská lavra, kláštor založený v 11. storočí a známy svojimi zlatými kupolami, patrí medzi najvýznamnejšie duchovné centrá pravoslávia. Uctieva ho ruská aj ukrajinská vetva pravoslávnej cirkvi.

Ukrajinské úrady tvrdia, že pamiatku zasiahli ruské drony. Moskva to odmieta a tvrdí, že škody spôsobila zlyhaná strela amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Ukrajinská ministerka kultúry Tetiana Berežná označila pondelkové útoky za jeden z najväčších zásahov do ukrajinskej kultúry a kultúrneho dedičstva za viac než štyri roky vojny. Podľa jej slov bolo poškodených 13 pamiatok a kultúrnych lokalít po celej krajine.

Ostapenko zároveň uviedol, že vedenie komplexu pracuje na čo najskoršom obnovení návštevníckeho režimu. „Teraz skúmame možnosť opätovného sprístupnenia objektov Kyjevsko-pečerskej lavry návštevníkom, pretože musí pokračovať vo svojom živote,“ povedal.


Zdroj: SITA.sk - Obnova poškodeného kyjevského chrámu by mohla trvať dva roky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kyjev ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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