Rusi navozili do elektrárne Enerhodar množstvo zbraní a munície. Ak tam niečo exploduje, škody budú porovnateľné s Černobyľom

21.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskí vojaci priviezli minimálne 14 kusov ťažkej vojenskej techniky s muníciou, zbraňami a výbušninami do priestorov Zaporižžskej jadrovej elektrárne, ktorá sa nachádza v okupovanom meste Enerhodar v ukrajinskej Zaporižžskej oblasti. Na Telegrame to uviedla ukrajinská národná spoločnosť na výrobu jadrovej energie Enerhoatom.Zbrane prevezené ruskými silami sa v elektrárni nachádzajú v tesnej blízkosti zariadení, ktoré zabezpečujú chod turbogenerátora, a predovšetkým veľmi blízko hlavnej olejovej nádrže. Tá obsahuje horľavý olej, ktorý chladí parnú turbínu. Zbrane sa nachádzajú aj v blízkosti vysoko výbušného vodíka, ktorý sa taktiež používa na chladenie generátora.„Okupanti naďalej cynicky porušujú všetky normy a požiadavky týkajúce sa požiarnej, jadrovej a radiačnej bezpečnosti,“ uviedol Enerhoatom. Tvrdí, že ak by nastal požiar v dôsledku náhodného výbuchu munície, rozsah katastrofy by sa mohol rovnať havárii v černobyľskej elektrárni v roku 1986.Približne 50-tisícový Enerhodar, v ktorom sa nachádza najväčšia jadrová elektráreň v Európe, okupujú ruské sily už od marca.