Ak pôjde Slovensko do rozpočtového provizória, príde o prácu vyše 53-tisíc ľudí, tvrdí Svrček z hnutia Sme rodina

17.12.2022 (Webnoviny.sk) - V prípade rozpočtového provizória čaká Slovensko prepad HDP o 4,1 percenta a o prácu by prišlo vyše 53-tisíc ľudí. Povedal to poslanec hnutia Sme rodina Miloš Svrček v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.Nezamestnanosť by sa podľa jeho slov zvýšila zo šesť na osem percent, inflácia by išla hore z 13,5 na 17,5 percenta a domácnosti by v rámci energetickej podpory mohli zabudnúť na šesť miliárd eur.Svrček zdôraznil, že si veľmi praje, aby bol štátny rozpočet schválený, možno aj s ústupkami po dohode s opozíciou.„Ísť do rozpočtového provizória po týchto krízach a nemať pripravený ani rozpočet na rok 2024 po páde vlády, je veľmi zlé nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre medzinárodné prostredie a náš rating,“ skonštatoval.Poslanec Matúš Šutaj Eštok Hlasu-SD v relácii uviedol, že ak sa dohodnú s koalíciou na termíne predčasných volieb na jar, sú pripravení baviť sa o rozpočte. Žiadajú však navýšenie financií pre zdravotníctvo.Zároveň nesúhlasia s tým, aby bola vysoká suma kumulovaná v rezervách a tým pádom v rukách ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ).