Potrebujeme sa zbaviť závislosti od Moskvy, nie ju prehlbovať. Liberáli kritizujú Ficov otvorený list predstaviteľom Európskej únie

Potrebujeme sa zbaviť závislosti od Moskvy, nie ju prehlbovať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pokus odviesť pozornosť





Predseda vlády Robert Fico napísal predstaviteľom Európskej únie otvorený list, v ktorom píše, že tiché akceptovanie jednostranného rozhodnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je absolútne iracionálne, nesprávne a bude viesť k napätiu a recipročným opatreniam.



Poukázal tiež na to, že rozhodnutie bude mať výrazný negatívny dopad na konkurencieschopnosť Európskej únie, aby držala krok s prudko sa rozvíjajúcimi krajinami sveta. Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu podľa neho viac poškodí Európsku úniu ako Rusko.





30.12.2024 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico svojím otvoreným listom predstaviteľom Európskej únie dokazuje, že namiesto riešenia problémov hľadá vinníkov a poškodzuje dobré meno Slovenska. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS) vo svojom stanovisku. Tento krok považuje za ďalší dôkaz toho, že Fico koná na príkaz Moskvy a podkopáva solidaritu európskeho spoločenstva.„Robert Fico definitívne stratil súdnosť. Vie, že situácia sa mu vymyká spod kontroly, a tak sa snaží hodiť vinu na Európsku úniu a ukrajinského prezidenta Zelenského ,“ uviedol predseda SaS Branislav Gröhling . Premiér Fico podľa neho účelovo ignoruje fakt, že Ukrajina čelí ničivej ruskej agresii.Obviňovať ju z toho, že chráni svoje vlastné územie a záujmy, je nedôstojné a nesie so sebou všetky znaky ruskej propagandy a kolaborácie s Kremľom, dodal.„Európska únia už roky pracuje na energetickej diverzifikácii práve preto, že Rusko používa suroviny ako zbraň. Fico tým, že tieto súvislosti zamlčiava, priamo podkopáva európske úsilie postaviť sa proti ruskej agresii. Navyše, Ficova vláda za rok nespravila absolútne nič pre to, aby sme získali plyn aj z iných zdrojov,“ povedal Gröhling.Fico podľa neho obhajuje pokračovanie závislosti na ruskom plyne, akoby to bola jediná možná cesta. Šéf liberálov zdôrazňuje, že potrebujeme diverzifikovať energetické zdroje a zbaviť sa závislosti od Moskvy, nie ju prehlbovať.SaS preto žiada vládu, aby sa namiesto výčitiek voči EÚ a Ukrajine a presadzovania ruských záujmov zamerala na konštruktívne riešenia v oblasti energetiky. Ficov list nie je podľa Gröhlinga ničím iným, ako pokusom odviesť pozornosť od toho, že jeho vláda nemá plán, ako zvládnuť energetickú a finančnú situáciu na Slovensku."Ukrajina ani Európska únia nie sú našimi nepriateľmi. Robert Fico podkopáva našich partnerov a prezentuje našu krajinu ako problémového spojenca,“ hovorí Gröhling. Ako ďalej dodal, takéto kroky sú v priamom rozpore so záujmami občanov Slovenska, ubližujú nám a izolujú nás od našich partnerov.„Slovensko si zaslúži zodpovedného lídra, nie premiéra, ktorý obhajuje záujmy Moskvy. Aj preto bude už o pár týždňov čeliť návrhu na vyslovenie nedôvery,“ uzavrel.