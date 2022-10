Ak Rusi použijú jadrové zbrane na Ukrajine, Moskva bude čeliť bezprecedentným následkom, odkázal Putinovi predstaviteľ NATO

Protivzdušná obrana Ukrajiny

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Spojenci Ukrajiny pod vedením Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) oznámili dodávky pokročilých zbraní protivzdušnej obrany. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Zbrane, ktoré prisľúbili Spojené kráľovstvo, Kanada, Francúzsko a Holandsko, zahŕňajú strely aj radary. Podobný záväzok už skôr dali Spojené štáty a jeden vyspelý systém z Nemecka je už na Ukrajine.Prísľuby podľa BBC prišli v čase, keď sa spojenci Ukrajiny z 50 krajín stretávajú v bruselskom sídle NATO. Kyjev tento samit vyzdvihol ako „historický“.Rusko opakovane varovalo spojencov, aby nedodávali zbrane Kyjevu, pretože ich môže považovať za účastníkov vojny, ktorú rozpútal Kremeľ 24. februára. Vladimir Putin sa tiež nedávno vyjadril, že na obranu ruského územia použije všetky dostupné prostriedky. Západ Moskvu v tejto súvislosti obvinil z vyhrážania sa jadrovými zbraňami.Ruskí predstavitelia sa k vyhrážkam jadrovými zbraňami opakovane vracajú, no šokujúce ruské straty na bojisku v posledných týždňoch podľa portálu Politico zvýšili hrozbu, že by mohla Moskva využiť menšie jadrové zbrane s cieľom zastaviť postup ukrajinských síl.V prípade, že by to spravili, znamenalo by to však pre Moskvu „bezprecedentné následky“, povedal pre Politico nemenovaný predstaviteľ NATO s tým, že by to „takmer určite viedlo k fyzickej reakcii od mnohých spojencov, a potenciálne aj od samotného NATO“.Spojené kráľovstvo daruje strely na protivzdušnú obranu, ako aj drony na podporu zberu informácií a logistických schopností Ukrajiny. Poskytne aj 18 húfnic, ktoré pribudnú k 64 už doručeným.Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paríž dodá Ukrajine systémy protivzdušnej obrany. V rozhovore pre televíziu France 2 síce nešpecifikoval, aké systémy pošlú, no poznamenal, že ich hlavnou úlohou bude ochrana obyvateľov pred dronmi.Holandsko by malo dodať strely na protivzdušnú obranu v hodnote 15 miliónov eur a Kanada sa zaviazala, že poskytne vojenskú pomoc v hodnote viac ako 47 miliónov kanadských dolárov, vrátane komunikačných satelitov a dronových kamier.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiadal spojencov celé mesiace o poskytnutie systémov protivzdušnej obrany, aby nad Ukrajinou vytvorili „vzdušný štít“.„Čím trúfalejší a krutejší je ruský teror, tým je pre svet jasnejšie, že pomôcť Ukrajine ochrániť nebo je jedna z najdôležitejších humanitárnych úloh pre Európu našich čias,“ vyjadril sa v stredajšom nočnom príhovore a dodal, že verí, že „túto úlohu zvládneme“.NATO tiež podľa Politico pracuje na desaťročnom pláne prestavby ukrajinského obranného priemyslu, pričom prvé stretnutie medzi alianciou a Kyjevom by sa malo uskutočniť budúci týždeň.Stretnutie by malo byť začiatkom dlhého procesu, ktorý už týždne naznačovali Spojené štáty i NATO a mal by priniesť dlhodobý záväzok Ukrajine priviesť ju bližšie do aliancie, čo sa týka výcviku i vybavenia.„Budeme sa venovať požiadavkám na plánovanie obrany tak, aby sa Ukrajina stala schopnou plne spolupracovať s NATO. Je to o posune od sovietskeho vybavenia ... k západnému vybaveniu kompatibilnému s NATO,“ priblížil predstaviteľ NATO pod podmienkou zachovania anonymity.