Heger ostro odsúdil útok na Zámockej ulici a zdôraznil, že žiadna forma extrémizmu nie je prípustná

Šokujúce a desivé zistenie

Neospravedlniteľný akt

13.10.2022 - Predseda Vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) ostro odsúdil stredajší útok na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Zdôraznil, že žiadna forma extrémizmu nie je prípustná. Zároveň vyjadril pozostalým úprimnú sústrasť."Ak hovorím, že Slovensko je slobodná a demokratická krajina, tak to myslím vážne. Je neprípustné, aby sa ktokoľvek pre svoj spôsob života mal báť o svoj život," uviedol Heger vo svojom stanovisku.Bližšie sa k tejto udalosti vyjadrína Úrade vlády SR.Ľudská odlišnosť, či už sexuálna, rasová, názorová, životno-štýlová alebo akákoľvek iná, nemôže byť dôvodom nenávisti a už vôbec nie nenávisti vraždiacej, reagovalo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na sociálnej sieti."Tak, ako štát nemôže agresívne útočiť na iný štát, nemôže jednotlivec vraždiť iných ľudí len preto, že sú iní ako on," tvrdí hnutie. Dodalo, že ak sa potvrdia správy o tom, že išlo o útok voči menšinám páchaný z nenávisti, bude to šokujúce a desivé zistenie."Je čas zahodiť všetky spory a začať budovať tolerantné Slovensko, kde svoj život môže dobre prežiť úplne každý," uviedlo.Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti uviedla, že za posledných pár dní sme boli svedkami dvoch veľkých tragédií."Prvá bola dôsledkom osobnej nezodpovednosti vodiča a druhá následkom nenávisti. Čokoľvek viedlo tohto mladého človeka po ceste násilia a teroru, je to neospravedlniteľný akt zločinu z nenávisti," uviedla Remišová.Ďalej tvrdí, že je to dôsledok sveta, ktorý sa delí na dve skupiny "my a oni". "Vykopávajú sa brázdy hnevu a stavajú sa hradby fóbie a vzájomnej nevraživosti. Je to opak lásky k vlasti, pretože Slovensko patrí všetkým, bez ohľadu na rozdiely." doplnila.