Matovič chce dávať skorumpovaných novinárov rad radom dole

Komunikácie medzi Kočnerom a Glváčom

13.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič bude „dávať skorumpovaných novinárov rad radom dole".Napísal to na svojom facebookovom profile. Reaguje tým na výzvu moderátora Braňa Závodského, ktorý ho vyzval, aby menoval konkrétnych novinárov, ktorí sa podľa Matoviča dajú „kúpiť" a nezovšeobecňoval to na všetkých.Zároveň ho vyzval, aby to nahlásil orgánom činným v trestnom konaní, ak má nejaké konkrétne informácie o korupcii.Výzvu Matovič podľa svojich slov prijíma a bude „skorumpovaných novinárov dávať rad radom dole tak, ako svojho času dal dole z pozície Ruttkayovú a odvtedy zbytočne nekazí meno novinárskemu stavu". Zároveň dodal, že si mimoriadne váži prácu poctivých novinárov, ktorí hľadajú a šíria pravdu a vyzýva k tomu aj ostatných.Matovič pred troma rokmi zverejnil komunikáciu medzi dnes už odsúdeným Marianom Kočnerom Martinom Glváčom zo Smeru-SD . "Myslíš, že sa dá v Plus 7 urobiť riadený rozhovor?," pýtal sa Glváč. "Viem, že sa dá. Martina Ruttkayová," odpovedal Kočner.Glváč odpisuje, že má rozhovor pripravený. "Uverejní to celé, plus otázky navyše budú k situácii v Smere," napísal Kočner. Podľa Matoviča to bolo vtedy zásadné odhalenie o existencii korupcie medzi slovenskými novinármi.Stalo sa to rok a pol po vražde novinára J ána Kuciaka . „Áno, aj mne bolo v tomto kontexte nepríjemné verejne všetkým ľuďom na Slovensku dokázať, že aj novinári vedia robiť za peniaze špinavú prácu. Napriek tomu som do toho išiel, lebo verejný záujem bol aj v tejto veci pomenovať pravdu," zdôraznil Matovič. Po zverejnení tejto informácie sa mu podľa jeho slov prihovorilo „desať – pätnásť iných redaktorov", ktorí mu ďakovali, že správy zverejnil a „očistil ich od sprostredkovanej hanby, ktorú roky cítili".Matovič trvá na tom, že nikdy nepovedal, že každý novinár sa dá kúpiť za 500 eur. Po tomto statuse očakáva „zlomyseľné trápnosti niektorých aparátčikov", ktorí budú chcieť jeho slová prekrútiť a robiť z neho „pomaly nebezpečného vraha, ktorý ide po nociach zrejme novinárov vraždiť". Zdôraznil, že výrazom “dávať dole" jednoznačne hovoril o čistení novinárskeho stavu od ľudí, ktorí sú korupční.Matovič v parlamente povedal, že „za päťstovku si dnes viete na mesiac prenajať novinára, ktorý o vás bude dobre písať". Sedem medzinárodných novinárskych organizácií kritizovalo jeho vyjadrenia a označilo ich za neprijateľné útoky na nezávislú žurnalistiku. Uvítali Matovičove následné ospravedlnenie „poctivým novinárom", no zároveň dodali, že očakávajú, že naň nadviažu aj činy.