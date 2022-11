Ak Rusi použijú na Ukrajine chemické zbrane, možno ich z toho bude ťažko obviniť

Investície do výroby detekčných systémov

Spomalenie bojov počas zimy

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena sa obáva, že by sa Moskva v prípade pokračujúcich strát na bojisku mohla uchýliť k použitiu chemických zbraní. Informuje o tom portál Politico s tým, že podľa jeho zdrojov by sa tak mohol ruský vodca Vladimir Putin rozhodnúť skôr, ako k jadrovej konfrontácii s Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO).Obavy, o ktorých sa vyjadrilo šesť ľudí s informáciami o tomto probléme, sprevádza snaha americkej vlády zabezpečiť, aby boli spojenci na takúto možnosť pripravení, zmobilizovať nové zdroje a investície do výroby detekčných systémov pre prípad, že budú chemické látky skutočne použité.Medzi ľuďmi, ktorí sa pre Politico vyjadrili pod podmienkou zachovania anonymity, boli zástupcovia Spojených štátov i amerického ministerstva obrany.Američania však nemajú informácie, ktoré by naznačovali, že sa blíži takýto útok na Ukrajinu. Mnohí predstavitelia Pentagonu sú navyše presvedčení, že počas zimných mesiacov sa boje spomalia a žiadna zo strán nedokáže získať veľké časti územia.V prípade pokračujúcich prehier na bojisku alebo úplného kolapsu ruskej armády však niektorí predstavitelia, ktorí sa tejto otázke venujú, dospeli k predpokladu, že by sa Moskva mohla uchýliť k použitiu chemických zbraní, vrátane takých, aké sa spomínajú v prípade otravy ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného V prípade takého útoku by zrejme boli použité chemikálie, ktoré sa dajú ľahko zakryť, čo by západným krajinám skomplikovalo pripísanie viny Moskve, uviedol jeden zo zdrojov.Americká Rada národnej bezpečnosti sa k tomu odmietla vyjadriť.