Brusel odklepol Program Slovensko, môžeme začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov (video)

Program Slovensko predstavuje radikálnu zmenu v celom systéme eurofondov. Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného, s jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. Nové fondy sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami, kontrolu verejného obstarávania bude vykonávať výlučne Úrad pre verejné obstarávanie , aby bol celý proces rýchlejší a pre žiadateľov prehľadnejší.

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko bude môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov. Európska komisia totiž schválila Program Slovensko.Ako informuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, investície budú smerovať na zlepšenie života ľudí v regiónoch, energetickú bezpečnosť, digitalizáciu i na zelené riešenia.„Veľmi ma teší úspech, ktorý sme dosiahli s novým Programom Slovensko a reformou eurofondov. V Európskej únii sme medzi prvými šiestimi krajinami, ktoré majú kompletne schválené celé programovanie na nové eurofondové obdobie. Už o niekoľko týždňov tak budeme môcť vyhlásiť z nových eurofondov prvé výzvy,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová. Podľa ministerky investícií predstavujú nové eurofondy pre Slovensko veľkú šancu, ako sa posunúť vpred.„Nové eurofondy sú pre Slovensko obrovskou, ale zároveň možno aj poslednou šancou, ako sa naplno rozbehnúť. Už sme to ako krajina raz dokázali a vtedy sa o Slovensku dokonca hovorilo ako o hospodárskom tigrovi strednej Európy. Som presvedčená, že máme na to, aby sme sa ním opäť stali,“ zdôraznila.Do finálnej podoby programu výrazne zasiahla vojna na Ukrajine a Slovensko s Európskou komisiou vyrokovalo opatrenia na zabezpečenie energetickej bezpečnosti Slovenska.„Je mimoriadne dôležité, aby sme v čase energetickej krízy zabezpečili investície aj na zlepšenie energetickej efektívnosti. Vzhľadom na vojnu na Ukrajine sme investície v tejto oblasti navýšili oproti pôvodnému návrhu o 23 % a na tento cieľ pôjde takmer 1,3 mld. eur,“ uviedla Remišová.Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 mld. eur je v Programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie v sume 398 mil. eur, zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov vo výške 722 mil. eur a energetická efektívnosť podnikov na úrovni 78 mil. eur.Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov, na túto oblasť je vyčlenených takmer 1,9 mld. eur.„Slovensko môže byť silnou a konkurencieschopnou krajinou, ak sa bude oveľa viac investovať do vedy, výskumu a inovácií. Tieto investície prinesú lepšie a kvalitnejšie pracovné miesta, a tým aj dôstojnejší život ľudí v regiónoch,“ zdôraznila ministerka.Významná časť nových eurofondov je určená aj na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané, na budovanie a opravy ciest I. triedy pôjde 241 mil. eur, ciest II. a III. triedy 169 mil. eur a rekonštrukcie miestnych komunikácií 62 mil. eur.Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 mil. eur. Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility v sume 891 mil. eur, medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy vo výške 491 mil. eur a cyklodopravy na úrovni 100 mil. eur.Fondy Európskej únie v sume 515 mil. eur budú smerovať na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu. Na riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskych komunít je určených prierezovo v rôznych oblastiach 907 mil. eur.Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť problémy regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.