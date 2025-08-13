|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. augusta 2025
Ak Rusko nezastaví vojnu na Ukrajine, bude čeliť veľmi vážnym následkom, vyhlásil Trump
Tagy: Aljaška Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Rusko bude čeliť „veľmi vážnym následkom“, ak Putin po piatkovom samite na Aljaške nebude súhlasiť s ukončením
Zdieľať
13.8.2025 (SITA.sk) - Rusko bude čeliť „veľmi vážnym následkom“, ak Putin po piatkovom samite na Aljaške nebude súhlasiť s ukončením vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v stredu americký prezident Donald Trump bez toho, aby to bližšie vysvetlil.
Zintenzívnená ruská ofenzíva a skutočnosť, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol pozvaný na piatkové rokovanie v Anchorage, zvýšili obavy, že Trump a Putin by mohli dosiahnuť dohodu, ktorá by od Ukrajiny žiadala bolestivé ústupky.
Trump však novinárom povedal, že mal „veľmi dobrý rozhovor“ s európskymi lídrami vrátane Zelenského. Piatkový samit na Aljaške má byť prvým stretnutím medzi ruským vodcom a úradujúcim americkým prezidentom od roku 2021.
„Ak to prvé prebehne dobre, budeme mať rýchle druhé,“ povedal Trump. „Rád by som to urobil takmer okamžite a budeme mať rýchlo stretnutie prezidenta Putina a prezidenta Zelenského a mňa, ak by ma tam chceli mať," dodal šéf Bieleho domu.
Zdroj: SITA.sk - Ak Rusko nezastaví vojnu na Ukrajine, bude čeliť veľmi vážnym následkom, vyhlásil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
Zintenzívnená ruská ofenzíva a skutočnosť, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol pozvaný na piatkové rokovanie v Anchorage, zvýšili obavy, že Trump a Putin by mohli dosiahnuť dohodu, ktorá by od Ukrajiny žiadala bolestivé ústupky.
Trump však novinárom povedal, že mal „veľmi dobrý rozhovor“ s európskymi lídrami vrátane Zelenského. Piatkový samit na Aljaške má byť prvým stretnutím medzi ruským vodcom a úradujúcim americkým prezidentom od roku 2021.
„Ak to prvé prebehne dobre, budeme mať rýchle druhé,“ povedal Trump. „Rád by som to urobil takmer okamžite a budeme mať rýchlo stretnutie prezidenta Putina a prezidenta Zelenského a mňa, ak by ma tam chceli mať," dodal šéf Bieleho domu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ak Rusko nezastaví vojnu na Ukrajine, bude čeliť veľmi vážnym následkom, vyhlásil Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Aljaška Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Švajčiarsky pilot dosiahol lietadlom na solárny pohon rekordnú výšku 9 521 metrov
Švajčiarsky pilot dosiahol lietadlom na solárny pohon rekordnú výšku 9 521 metrov