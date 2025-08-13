Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

13. augusta 2025

Ak Rusko nezastaví vojnu na Ukrajine, bude čeliť veľmi vážnym následkom, vyhlásil Trump


Rusko bude čeliť „veľmi vážnym následkom“, ak Putin po piatkovom samite na Aljaške nebude súhlasiť s ukončením



trump_15183 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - Rusko bude čeliť „veľmi vážnym následkom“, ak Putin po piatkovom samite na Aljaške nebude súhlasiť s ukončením vojny na Ukrajine. Vyhlásil to v stredu americký prezident Donald Trump bez toho, aby to bližšie vysvetlil.


Zintenzívnená ruská ofenzíva a skutočnosť, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebol pozvaný na piatkové rokovanie v Anchorage, zvýšili obavy, že Trump a Putin by mohli dosiahnuť dohodu, ktorá by od Ukrajiny žiadala bolestivé ústupky.

Trump však novinárom povedal, že mal „veľmi dobrý rozhovor“ s európskymi lídrami vrátane Zelenského. Piatkový samit na Aljaške má byť prvým stretnutím medzi ruským vodcom a úradujúcim americkým prezidentom od roku 2021.

Ak to prvé prebehne dobre, budeme mať rýchle druhé,“ povedal Trump. „Rád by som to urobil takmer okamžite a budeme mať rýchlo stretnutie prezidenta Putina a prezidenta Zelenského a mňa, ak by ma tam chceli mať," dodal šéf Bieleho domu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





