 Zo zahraničia

13. augusta 2025

Švajčiarsky pilot dosiahol lietadlom na solárny pohon rekordnú výšku 9 521 metrov



Výškový rekord elektrickým lietadlom na solárny pohon prekonal švajčiarsky pilot Raphaël Domjan. Jeho tím v stredu oznámil, že strojom SolarStratos dosiahol výšku 9 521 metrov. Lietadlo uskutočnilo ...



13.8.2025 (SITA.sk) - Výškový rekord elektrickým lietadlom na solárny pohon prekonal švajčiarsky pilot Raphaël Domjan. Jeho tím v stredu oznámil, že strojom SolarStratos dosiahol výšku 9 521 metrov.


Lietadlo uskutočnilo tento prelomový let z letiska Sion v juhozápadnom Švajčiarsku. Let trval päť hodín a deväť minút. Domjan sa snaží byť prvým, kto sa lietadlom na solárny pohon dostane do výšky nad 10-tisíc metrov. Ide o výšku, v ktorej lietajú spoločnosti prepravujúce pasažierov.

Predošlú rekordnú výšku 9 235 metrov dosiahol lietadlom na solárny pohon s názvom Solar Impulse v roku 2010 švajčiarsky pilot André Borschberg.



Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsky pilot dosiahol lietadlom na solárny pohon rekordnú výšku 9 521 metrov © SITA Všetky práva vyhradené.

