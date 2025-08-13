|
Streda 13.8.2025
Meniny má Ľubomír
|
13. augusta 2025
Švajčiarsky pilot dosiahol lietadlom na solárny pohon rekordnú výšku 9 521 metrov
Výškový rekord elektrickým lietadlom na solárny pohon prekonal švajčiarsky pilot Raphaël Domjan. Jeho tím v stredu oznámil, že strojom SolarStratos dosiahol výšku 9 521 metrov. Lietadlo uskutočnilo ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Výškový rekord elektrickým lietadlom na solárny pohon prekonal švajčiarsky pilot Raphaël Domjan. Jeho tím v stredu oznámil, že strojom SolarStratos dosiahol výšku 9 521 metrov.
Lietadlo uskutočnilo tento prelomový let z letiska Sion v juhozápadnom Švajčiarsku. Let trval päť hodín a deväť minút. Domjan sa snaží byť prvým, kto sa lietadlom na solárny pohon dostane do výšky nad 10-tisíc metrov. Ide o výšku, v ktorej lietajú spoločnosti prepravujúce pasažierov.
Predošlú rekordnú výšku 9 235 metrov dosiahol lietadlom na solárny pohon s názvom Solar Impulse v roku 2010 švajčiarsky pilot André Borschberg.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsky pilot dosiahol lietadlom na solárny pohon rekordnú výšku 9 521 metrov © SITA Všetky práva vyhradené.
