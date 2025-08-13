|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. augusta 2025
Regionálna strana Polačeka Košické hnutie 2030 vyzbieralo od občanov už vyše tisícky podpisov
Košické hnutie 2030 primátora Košíc Jaroslava Polačeka vyzbieralo už vyše tisícky podpisov od občanov na podporu vzniku tejto regionálnej politickej strany. Vznikajúci ...
Zdieľať
13.8.2025 (SITA.sk) - Košické hnutie 2030 primátora Košíc Jaroslava Polačeka vyzbieralo už vyše tisícky podpisov od občanov na podporu vzniku tejto regionálnej politickej strany. Vznikajúci politický subjekt o tom informoval na svojom webe. Súčasný košický primátor začal so zberom podpisov pred niekoľkými týždňami.
Ako vyplýva z oznámenia prípravného výboru politickej strany, ktoré je zverejnené na stránkach ministerstva vnútra, nový politický subjekt by sa mal volať Košické hnutie 2030 a jeho skratka by mala byť Košice 2030. Prípravný výbor tvorí Jaroslav Polaček, Dušan Tokarčík a Annamária Sýkorová.
„Prípravný výbor politického hnutia s názvom Košické hnutie 2030 oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedené politické hnutie vzniklo,“ uvádza sa na stránke rezortu vnútra s tým, že oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.
Táto lehota začala plynúť 20. júna a skončí sa 16. decembra tohto roka. Počas predmetnej doby MV SR neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s rovnakým názvom strany či skratkou uvedenou v oznámení. Taktiež nerozhodne o registrácii strany s názvom alebo skratkou uvedenou v oznámení a „nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení“. Nový politický subjekt potrebuje vyzbierať aspoň 10-tisíc podpisov od občanov, ktoré odovzdajú rezortu vnútra a požiadajú o registráciu. Ak splnia potrebné zákonné podmienky, ministerstvo ich zaregistruje.
„Naším cieľom je premeniť Košice a ich región na sebavedomé, spravodlivé a otvorené spoločenstvo, ktoré sa stane vzorom mestskej politiky pre 21. storočie,“ uvádza vznikajúci politický subjekt na svojom webe. Dodáva, že jeho víziou sú Košice ako zelené, vzdelané, inovatívne a kultúrne mesto, ktoré stojí na strane občanov, nie klientelizmu. Dosiahnuť by chcelo reformu samosprávy a zjednotenie riadenia mesta, rozvoj nájomného bývania a celoživotne dostupného bývania, ale aj investície do mestskej dopravy či ekologických vozidiel.
Medzi prioritami Košice 2030 je aj modernizácia vzdelávania, podpora mladých, rodín a seniorov. Do roku 2030 by tiež chcelo hnutie získať titul Európske zelené hlavné mesto pre metropolu východu. Rovnako chce dosiahnuť rozvoj podnikania a kreatívneho priemyslu, podporiť digitálnu transformáciu mestských služieb a inovácií v samospráve, vybudovať silný občiansky sektor a participatívne nástroje rozhodovania.
Zdroj: SITA.sk - Regionálna strana Polačeka Košické hnutie 2030 vyzbieralo od občanov už vyše tisícky podpisov © SITA Všetky práva vyhradené.
Košické hnutie 2030
Ako vyplýva z oznámenia prípravného výboru politickej strany, ktoré je zverejnené na stránkach ministerstva vnútra, nový politický subjekt by sa mal volať Košické hnutie 2030 a jeho skratka by mala byť Košice 2030. Prípravný výbor tvorí Jaroslav Polaček, Dušan Tokarčík a Annamária Sýkorová.
„Prípravný výbor politického hnutia s názvom Košické hnutie 2030 oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedené politické hnutie vzniklo,“ uvádza sa na stránke rezortu vnútra s tým, že oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní.
Táto lehota začala plynúť 20. júna a skončí sa 16. decembra tohto roka. Počas predmetnej doby MV SR neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s rovnakým názvom strany či skratkou uvedenou v oznámení. Taktiež nerozhodne o registrácii strany s názvom alebo skratkou uvedenou v oznámení a „nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení“. Nový politický subjekt potrebuje vyzbierať aspoň 10-tisíc podpisov od občanov, ktoré odovzdajú rezortu vnútra a požiadajú o registráciu. Ak splnia potrebné zákonné podmienky, ministerstvo ich zaregistruje.
Priority
„Naším cieľom je premeniť Košice a ich región na sebavedomé, spravodlivé a otvorené spoločenstvo, ktoré sa stane vzorom mestskej politiky pre 21. storočie,“ uvádza vznikajúci politický subjekt na svojom webe. Dodáva, že jeho víziou sú Košice ako zelené, vzdelané, inovatívne a kultúrne mesto, ktoré stojí na strane občanov, nie klientelizmu. Dosiahnuť by chcelo reformu samosprávy a zjednotenie riadenia mesta, rozvoj nájomného bývania a celoživotne dostupného bývania, ale aj investície do mestskej dopravy či ekologických vozidiel.
Medzi prioritami Košice 2030 je aj modernizácia vzdelávania, podpora mladých, rodín a seniorov. Do roku 2030 by tiež chcelo hnutie získať titul Európske zelené hlavné mesto pre metropolu východu. Rovnako chce dosiahnuť rozvoj podnikania a kreatívneho priemyslu, podporiť digitálnu transformáciu mestských služieb a inovácií v samospráve, vybudovať silný občiansky sektor a participatívne nástroje rozhodovania.
Zdroj: SITA.sk - Regionálna strana Polačeka Košické hnutie 2030 vyzbieralo od občanov už vyše tisícky podpisov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ak Rusko nezastaví vojnu na Ukrajine, bude čeliť veľmi vážnym následkom, vyhlásil Trump
Ak Rusko nezastaví vojnu na Ukrajine, bude čeliť veľmi vážnym následkom, vyhlásil Trump