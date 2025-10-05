|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 5.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. októbra 2025
Ak sa aj Babiš stane českým premiérom, spolupráca vo V4 nebude obnovená, tvrdí Gröhling
Spolupráca v rámci V4 nebude obnovená, aj keď sa Andrej Babiš stane českým premiérom.Uviedol to predseda strany Sloboda a ...
Zdieľať
5.10.2025 (SITA.sk) - Spolupráca v rámci V4 nebude obnovená, aj keď sa Andrej Babiš stane českým premiérom.Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v diskusnej relácii TA3 V politike. Reagoval tak na vyjadrenia koaličných politikov a prezidenta Petra Pellegriniho o tom, že keď bude Babiš českým premiérom, tak sa vzťahy Slovenska a Česka zlepšia a obnoví sa aj spolupráca v rámci formátu V4.
Poľsko je už podľa Gröhlinga veľmi ďaleko od krajín, akými sú Slovensko a Maďarsko. "Bude sa špiniť Ficom a Orbánom v rámci vyjadrení, ktoré majú napríklad smerom k EÚ,“ povedal predseda SaS s tým, že vo víziu spolupráce v rámci V4 neverí.
„Myslím si, že Fico teraz pôjde do Českej republiky a bude rozprávať, že sa tam cíti veľmi dobre. To sme počuli už keď bol v Číne a Rusku. Bol by som veľmi rád, keby sa na Slovensku cítil dobre a konečne urobil nejaké opatrenia na zvyšovanie životnej úrovne,“ vyhlásil Gröhling.
Súčasne podotkol, že českí občania dali najavo, že komunisti skončili. „Bol by som veľmi rád, keby aj na Slovensku bol takýto istý signál pri nasledujúcich voľbách, že vyprášia všetkých komunistov z parlamentu a z vlády,“ dodal Gröhling.
Poslanec za Smer-SD Ján Richter v relácii vyjadril opačný názor. Očakáva, že sa zvolením Babiša automaticky zlepšia vzťahy a naštartujú sa pravidelné rokovania medzi Slovenskom a Českom. Očakáva aj oživenie V4. Babiš podľa neho bude pre V4 veľkým prínosom a myslí si, že V4 bude opäť taká, aká bola v minulosti.
Zdroj: SITA.sk - Ak sa aj Babiš stane českým premiérom, spolupráca vo V4 nebude obnovená, tvrdí Gröhling © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľsko je už inde
Poľsko je už podľa Gröhlinga veľmi ďaleko od krajín, akými sú Slovensko a Maďarsko. "Bude sa špiniť Ficom a Orbánom v rámci vyjadrení, ktoré majú napríklad smerom k EÚ,“ povedal predseda SaS s tým, že vo víziu spolupráce v rámci V4 neverí.
„Myslím si, že Fico teraz pôjde do Českej republiky a bude rozprávať, že sa tam cíti veľmi dobre. To sme počuli už keď bol v Číne a Rusku. Bol by som veľmi rád, keby sa na Slovensku cítil dobre a konečne urobil nejaké opatrenia na zvyšovanie životnej úrovne,“ vyhlásil Gröhling.
Koniec komunistov v Česku
Súčasne podotkol, že českí občania dali najavo, že komunisti skončili. „Bol by som veľmi rád, keby aj na Slovensku bol takýto istý signál pri nasledujúcich voľbách, že vyprášia všetkých komunistov z parlamentu a z vlády,“ dodal Gröhling.
Poslanec za Smer-SD Ján Richter v relácii vyjadril opačný názor. Očakáva, že sa zvolením Babiša automaticky zlepšia vzťahy a naštartujú sa pravidelné rokovania medzi Slovenskom a Českom. Očakáva aj oživenie V4. Babiš podľa neho bude pre V4 veľkým prínosom a myslí si, že V4 bude opäť taká, aká bola v minulosti.
Zdroj: SITA.sk - Ak sa aj Babiš stane českým premiérom, spolupráca vo V4 nebude obnovená, tvrdí Gröhling © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného
Vojna na Ukrajine nie je podľa Fica našou vojnou. Ak chú ľudia premiéra vojny, musia si zvoliť iného
<< predchádzajúci článok
Gröhling: Expresívne a kritické vyjadrenia Bittó Cigánikovej nie sú dôvodom na výlučenie zo strany
Gröhling: Expresívne a kritické vyjadrenia Bittó Cigánikovej nie sú dôvodom na výlučenie zo strany