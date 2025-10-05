Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

05. októbra 2025

Ak sa aj Babiš stane českým premiérom, spolupráca vo V4 nebude obnovená, tvrdí Gröhling


Tagy: Parlamentné voľby v Česku Vyšehradska štvorka

czech_republic_election_38556 676x451 5.10.2025 (SITA.sk) - Spolupráca v rámci V4 nebude obnovená, aj keď sa Andrej Babiš stane českým premiérom.Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v diskusnej relácii TA3 V politike. Reagoval tak na vyjadrenia koaličných politikov a prezidenta Petra Pellegriniho o tom, že keď bude Babiš českým premiérom, tak sa vzťahy Slovenska a Česka zlepšia a obnoví sa aj spolupráca v rámci formátu V4.

Poľsko je už inde


Poľsko je už podľa Gröhlinga veľmi ďaleko od krajín, akými sú Slovensko a Maďarsko. "Bude sa špiniť Ficom a Orbánom v rámci vyjadrení, ktoré majú napríklad smerom k EÚ,“ povedal predseda SaS s tým, že vo víziu spolupráce v rámci V4 neverí.

„Myslím si, že Fico teraz pôjde do Českej republiky a bude rozprávať, že sa tam cíti veľmi dobre. To sme počuli už keď bol v Číne a Rusku. Bol by som veľmi rád, keby sa na Slovensku cítil dobre a konečne urobil nejaké opatrenia na zvyšovanie životnej úrovne,“ vyhlásil Gröhling.

Koniec komunistov v Česku


Súčasne podotkol, že českí občania dali najavo, že komunisti skončili. „Bol by som veľmi rád, keby aj na Slovensku bol takýto istý signál pri nasledujúcich voľbách, že vyprášia všetkých komunistov z parlamentu a z vlády,“ dodal Gröhling.

Poslanec za Smer-SD Ján Richter v relácii vyjadril opačný názor. Očakáva, že sa zvolením Babiša automaticky zlepšia vzťahy a naštartujú sa pravidelné rokovania medzi Slovenskom a Českom. Očakáva aj oživenie V4. Babiš podľa neho bude pre V4 veľkým prínosom a myslí si, že V4 bude opäť taká, aká bola v minulosti.


Zdroj: SITA.sk - Ak sa aj Babiš stane českým premiérom, spolupráca vo V4 nebude obnovená, tvrdí Gröhling © SITA Všetky práva vyhradené.

