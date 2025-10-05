|
Nedeľa 5.10.2025
Meniny má Viera
|Denník - Správy
05. októbra 2025
Gröhling: Expresívne a kritické vyjadrenia Bittó Cigánikovej nie sú dôvodom na výlučenie zo strany
Tagy: Politické strany
Jana Bittó Cigániková má síce kritické a expresívne vyjadrenia, nie je to však dôvod na jej vylúčenie zo strany. Uviedol to predseda strany
5.10.2025 (SITA.sk) - Jana Bittó Cigániková má síce kritické a expresívne vyjadrenia, nie je to však dôvod na jej vylúčenie zo strany. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24.
Ako uviedol, poslankyňa Bittó Cigániková sa musí sama rozhodnúť, či chce byť súčasťou nového príbehu SaS. „Ja ju nevyhadzujem ani ju nikam neposielam,“ skonštatoval predseda SaS s tým, že v jeho strane môže mať každý svoj názor, ktorý rešpektuje. Toto je súčasne to, v čom sa líši od jeho predchodcu Richarda Sulíka.
Ak ide o Sulíka, Gröhling zopakoval, že sa s ním na kandidátke SaS neráta a jeho vylúčenie je konečné. Ako podotkol, Sulík o tejto skutočnosti vedel skôr, než sa táto informácia dostala na verejnosť.
„S pánom Sulíkom som si nikdy nevymieňal ostré názory. Vždy som si s ním vedel veci vydebatovať na štyri oči a za zatvorenými dverami, a tak budem pokračovať aj ďalej,“ dodal Gröhling.
Súčasne avizoval, že v nasledujúcich dňoch budú prezentovať ďalšiu osobnosť z konzervatívneho prostredia, ktorá bude so stranou úzko spolupracovať. Nepôjde o osobnosť z parlamentu, ale podľa slov Gröhlinga pôjde o výraznú osobu politického života, ktorá spolupracovala s KDH.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling: Expresívne a kritické vyjadrenia Bittó Cigánikovej nie sú dôvodom na výlučenie zo strany © SITA Všetky práva vyhradené.
