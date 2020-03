Ak sa nemajú ľudia zhromažďovať, tak to má platiť pre všetkých, vyhlásila ministerka Laššáková

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - Kultúrne inštitúcie, ktoré organizujú veľké podujatia, by mohli mať poistenie. Pred štvrtkovým zasadnutím krízového štábu to médiám povedala ministerka kultúry Ľubica Laššáková. To, či má poistenie aj Slovenské národné divadlo , však nevedela povedať.„Ak tu raz platí nejaká mimoriadna situácia a hovoríme o tom, že sa ľudia nemajú zhromažďovať, tak to má platiť pre všetkých," vyjadrila sa ministerka.V súvislosti so šírením koronavírusu vo štvrtok od 11:00 zasadá v priestoroch hotela Bôrik krízový štáb. Rozhodne sa na ňom aj o prípadnom uzatvorení všetkých škôl na Slovensku na dva týždne.Zvažovať sa tiež bude povinná karanténa na 14 dní pre všetkých ľudí, ktorí prícestujú na Slovensko zo zahraničia. Na Slovensku je doteraz potvrdených 16 prípadov ochorenia na koronavírus.