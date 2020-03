Spevák James Blunt odohral koncert v Hamburgu bez divákov

Britský spevák James Blunt prepísal v stredu históriu a stal sa prvým hudobníkom, ktorý koncertoval vo Veľkej sále hamburskej Polabskej filharmónie pred prázdnym hľadiskom. Účasť divákov zakázali v dôsledku šírenia koronavírusu, informoval vo štvrtok spravodajský server en24.news.





Celý koncert však mohli záujemcovia sledovať naživo na internete. "Bez vás to je len skúška," oslovil Blunt divákov v digitálnom svete.Štyridsaťšesťročný hudobník sa však snažil spolu so svojou štvorčlennou kapelou podať čo najlepší výkon a zaspieval aj svoje najväčšie hity ako You're Beautiful či Goodbye My Lover. Hral na akustickej gitare a sadol si aj za klavír.Medzi skladbami panovalo miesto aplauzu hlboké ticho. Blunt to však bral s humorom a "ďakoval", ako keby tam burácali stovky ľudí. Na konci jedenapolhodinového vystúpenia si on aj členovia kapely zatlieskali sami.Podobne ako iné nemecké spolkové krajiny, aj Hamburg prijal v stredu opatrenia v boji so šírením koronavírusu a do konca apríla sa tam nemôžu konať podujatia s viac ako 1000 účastníkmi.