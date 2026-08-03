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03. augusta 2026
Ak Slovan Bratislava nepostúpi do play-off Ligy majstrov, pozná meno súpera v boji o ligovú časť Európskej ligy
Tagy: Európska liga
Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 20. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 27. augusta v Rakúsku alebo na Cypre. Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 20. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 27. augusta v Rakúsku alebo na Cypre.
Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava neprejde v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 cez švédsky Mjällby AIF, "presunie sa" do Európskej ligy a o ligovú časť bude bojovať s rakúskym Red Bullom Salzburg alebo cyperským tímom FC Pafos. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Už skôr sa konal žreb LM a ak "belasí" prejdú cez Mjällby, tak ich čaká arménsky FC Ararat Armenia alebo slovinský NK Celje.
Slovan pri žrebe figuroval v 2. skupine medzi nenasadenými mužstvami. Okrem Salzburgu a Pafosu mu žreb mohol prisúdiť aj družstvá zo Škótska (Glasgow Rangers), Poľska, Grécka (PAOK Solún), Belgicka, Írska alebo Albánska.
Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 20. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 27. augusta v Rakúsku alebo na Cypre.
Úspešnejší z tejto dvojice postúpi do ligovej časti EL, ktorej žreb sa uskutoční v piatok 28. augusta. Zdolaný tím sa dostane do ligovej časti Európskej konferenčnej ligy.
Meno možného súpera pre play-off Európskej konferenčnej ligy spoznajú aj futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda, ešte predtým však pred sebou majú holandskú prekážku - FC Twente Enschede.
Zdroj: SITA.sk - Ak Slovan Bratislava nepostúpi do play-off Ligy majstrov, pozná meno súpera v boji o ligovú časť Európskej ligy © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava neprejde v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 cez švédsky Mjällby AIF, "presunie sa" do Európskej ligy a o ligovú časť bude bojovať s rakúskym Red Bullom Salzburg alebo cyperským tímom FC Pafos. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Už skôr sa konal žreb LM a ak "belasí" prejdú cez Mjällby, tak ich čaká arménsky FC Ararat Armenia alebo slovinský NK Celje.
Slovan pri žrebe figuroval v 2. skupine medzi nenasadenými mužstvami. Okrem Salzburgu a Pafosu mu žreb mohol prisúdiť aj družstvá zo Škótska (Glasgow Rangers), Poľska, Grécka (PAOK Solún), Belgicka, Írska alebo Albánska.
Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 20. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 27. augusta v Rakúsku alebo na Cypre.
Úspešnejší z tejto dvojice postúpi do ligovej časti EL, ktorej žreb sa uskutoční v piatok 28. augusta. Zdolaný tím sa dostane do ligovej časti Európskej konferenčnej ligy.
Meno možného súpera pre play-off Európskej konferenčnej ligy spoznajú aj futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda, ešte predtým však pred sebou majú holandskú prekážku - FC Twente Enschede.
Zdroj: SITA.sk - Ak Slovan Bratislava nepostúpi do play-off Ligy majstrov, pozná meno súpera v boji o ligovú časť Európskej ligy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Európska liga
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