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03. augusta 2026
Slovan Bratislava má nového hráča do ofenzívy. Belasí získali hráča zo širšieho kádra reprezentácie Gambie – VIDEO
Katalánsky rodák medzi seniormi začínal v Girone, pokračoval na Ibize a zatiaľ naposledy pôsobil v Racingu Santander, ktorému pomohol k postupu do La Ligy. Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Katalánsky rodák medzi seniormi začínal v Girone, pokračoval na Ibize a zatiaľ naposledy pôsobil v Racingu Santander, ktorému pomohol k postupu do La Ligy.
Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal do svojho kádra nového hráča do ofenzívy. "Belasí" totiž angažovali 24-ročného krídelníka Suleimana Camaru, ktorý v ostatnej sezóne hrával za Santander v II. španielskej lige. So Slovanom podpísal zmluvu na štyri roky.
Katalánsky rodák môže hrať na oboch krídlach a celú doterajšiu kariéru strávil v Španielsku. Medzi seniormi začínal v Girone, pokračoval na Ibize a zatiaľ naposledy pôsobil v Racingu Santander, ktorému pomohol k postupu do La Ligy. Je člen širšieho reprezentačného výberu Gambie, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia. V najcennejšom drese zatiaľ odohral dva duely.
"Suleimana Camaru sme dlhodobo sledovali a vidíme v ňom potenciál aj smerom do budúcna. Je to typický moderný krídelník, ktorý môže priniesť do našej ofenzívy niečo nové a rozšíriť možnosti pre trénera. Prichádza k nám vo výbornom futbalovom veku, má naozaj zaujímavé fyzické i technické atribúty. Verím, že vďaka nášmu realizačnému tímu rozvinie to, čo v ňom všetci vidíme, a bude pre nás platnou posilou. Teším sa, že sme sa dohodli na štvorročnej zmluve, a v podobe Suleimana Camaru sme získali posilu do krídelných priestorov,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší podľa oficiálneho klubového webu.
"Veľmi sa teším na túto novú výzvu. Som typ hráča, ktorý rád hrá agresívny futbal, rád veľa behám a hrám s loptou. Dnes som prvýkrát videl štadión na Tehelnom poli, ktorý je fakt krásny. Neviem sa dočkať, keď si tu zahrám pred našimi fanúšikmi. Verím, že im prinesieme veľa radosti. Aj dnešok je dôkaz, že život a futbal prinášajú zaujímavé príbehy. Ako malý som sa stretol v televíznom spote s Yayom Tourém, futbalovou legendou, a teraz ma bude trénovať. Navyše, už v tomto spote som mal na sebe belasé tričko. Asi to tak malo byť, že budem belasý. Teším sa na to, čo je pred nami," vyhlásil Camara.
Suleiman Camara vyrastal v akadémii Sabadellu a neskôr v Girone. Od leta 2024 hral za Santander a v druhej španielskej lige na konte 91 štartov, ďalších 11 duelov pridal v Copa del Rey.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava má nového hráča do ofenzívy. Belasí získali hráča zo širšieho kádra reprezentácie Gambie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal do svojho kádra nového hráča do ofenzívy. "Belasí" totiž angažovali 24-ročného krídelníka Suleimana Camaru, ktorý v ostatnej sezóne hrával za Santander v II. španielskej lige. So Slovanom podpísal zmluvu na štyri roky.
Katalánsky rodák môže hrať na oboch krídlach a celú doterajšiu kariéru strávil v Španielsku. Medzi seniormi začínal v Girone, pokračoval na Ibize a zatiaľ naposledy pôsobil v Racingu Santander, ktorému pomohol k postupu do La Ligy. Je člen širšieho reprezentačného výberu Gambie, odkiaľ pochádzajú jeho rodičia. V najcennejšom drese zatiaľ odohral dva duely.
"Suleimana Camaru sme dlhodobo sledovali a vidíme v ňom potenciál aj smerom do budúcna. Je to typický moderný krídelník, ktorý môže priniesť do našej ofenzívy niečo nové a rozšíriť možnosti pre trénera. Prichádza k nám vo výbornom futbalovom veku, má naozaj zaujímavé fyzické i technické atribúty. Verím, že vďaka nášmu realizačnému tímu rozvinie to, čo v ňom všetci vidíme, a bude pre nás platnou posilou. Teším sa, že sme sa dohodli na štvorročnej zmluve, a v podobe Suleimana Camaru sme získali posilu do krídelných priestorov,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší podľa oficiálneho klubového webu.
"Veľmi sa teším na túto novú výzvu. Som typ hráča, ktorý rád hrá agresívny futbal, rád veľa behám a hrám s loptou. Dnes som prvýkrát videl štadión na Tehelnom poli, ktorý je fakt krásny. Neviem sa dočkať, keď si tu zahrám pred našimi fanúšikmi. Verím, že im prinesieme veľa radosti. Aj dnešok je dôkaz, že život a futbal prinášajú zaujímavé príbehy. Ako malý som sa stretol v televíznom spote s Yayom Tourém, futbalovou legendou, a teraz ma bude trénovať. Navyše, už v tomto spote som mal na sebe belasé tričko. Asi to tak malo byť, že budem belasý. Teším sa na to, čo je pred nami," vyhlásil Camara.
Suleiman Camara vyrastal v akadémii Sabadellu a neskôr v Girone. Od leta 2024 hral za Santander a v druhej španielskej lige na konte 91 štartov, ďalších 11 duelov pridal v Copa del Rey.
Zdroj: SITA.sk - Slovan Bratislava má nového hráča do ofenzívy. Belasí získali hráča zo širšieho kádra reprezentácie Gambie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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