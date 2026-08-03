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 24hod.sk    Šport

03. augusta 2026

FC Petržalka sa vysmiala súperovi, ktorého vysoko zdolala: Z Bytče idú do pi** – FOTO


Tagy: Fanúšikovia Vulgarizmus

Administrátor profilu tímu to neskôr vysvetlil, že išlo o slovné spojenie "do paže" a na tom nič vulgárne nie je. V druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa o obrovský prešľap postaral klub ...



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gettyimages 1182930387 3.8.2026 (SITA.sk) - Administrátor profilu tímu to neskôr vysvetlil, že išlo o slovné spojenie "do paže" a na tom nič vulgárne nie je.


V druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa o obrovský prešľap postaral klub FC Petržalka. Príspevok na sociálnej sieti po domácej výhre 4:0 nad MFK Bytča rozhneval nielen fanúšikov hostí, ale aj širokú športovú verejnosť.

Dominantný triumf správca sociálnych sietí pridal aj s popisom na fotografii: "Z Bytče idú do p**e". Priaznivci okamžite reagovali na vulgárne zdehonestovanie súpera.

Administrátor profilu tímu to neskôr vysvetlil, že išlo o slovné spojenie "do paže" a na tom nič vulgárne nie je. Jeho argument však takmer nikto neakceptoval.

"Slovo paža je slušné slovo, ktoré sa bežne používa v rôznych situáciách. Náš slovník je stále slušný, no vyvoláva emócie a to presne šport a športová atmosféra vytvárajú. Prenášame to na verejnosť, aby žila viac s našimi emóciami. K futbalovému prostrediu emotívny slovník patrí. S pozdravom admin, možno len do zajtra," hájil sa človek zodpovedný za príspevok v nedeľu 2. augusta.

"Po pýche nasleduje pád. To, že nemáte rešpekt k súperom, vás veľmi rýchlo dobehne. A keby to je slovo ´paže´, tak to nemáte ani dôvod vyhviezdičkovať, chabé výhovorky, môžete sa hanbiť," odkázal fanúšik.

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Karma je zdarma


"Viac pokory a úcty k súperom by nebolo na škodu. Karma vie byť rýchla a je spravidla zdarma," reagoval ďalší priaznivec.

"Prečo ste to vymazali? To že z Bytče idú do pi**? Vehementne to tu obhajujete a potom to vymažete? To nedáva zmysel," dodal iný na to, že príspevok sa zmazal a nanovo pridal bez akéhokoľvek dehonestujúceho popisu.

Petržalka zvládla úvodné dve kolá v súťaži a patrí jej 2. miesto o skóre za vedúcim Liptovským Mikulášom. Plný počet bodov majú aj ďalšie dva kluby, bez bodov aj strelených gólov je práva posledná Bytča.


Zdroj: SITA.sk - FC Petržalka sa vysmiala súperovi, ktorého vysoko zdolala: Z Bytče idú do pi** – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Fanúšikovia Vulgarizmus
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