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 24hod.sk    Šport

03. augusta 2026

Ak Slovan Bratislava postúpi do play-off Ligy majstrov, zmeria si sily so súperom z Arménska alebo Slovinska


Tagy: Liga majstrov 2026/2027

Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 18. alebo 19. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 25. alebo 26. augusta v Arménsku alebo Slovinsku. Ak slovenský futbalový šampión ...



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750473295_1341908167513178_7181353359911551543_n scaled e1785752199910 676x509 3.8.2026 (SITA.sk) - Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 18. alebo 19. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 25. alebo 26. augusta v Arménsku alebo Slovinsku.


Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava prejde v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 cez švédsky Mjällby AIF, jeho ďalšou prekážkou na vytúženej ceste do ligovej časti bude arménsky tím FC Ararat Armenia alebo slovinský tím NK Celje. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

"Belasí" pri žrebe figurovali medzi nasadenými mužstvami, mohli tak dostať aj súperov z dvojíc 3. kvalifikačného kola z Bulharska, Kazachstanu, Dánska alebo Azerbajdžanu či rakúsky LASK Linz alebo nórsky Viking Stavanger.

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Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 18. alebo 19. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 25. alebo 26. augusta v Arménsku alebo Slovinsku.

Úspešnejší z tejto dvojice postúpi do ligovej časti LM, ktorej žreb sa uskutoční vo štvrtok 27. augusta. Zdolaný tím sa dostane do ligovej časti Európskej ligy.

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V pondelok spoznajú "belasí" prípadného súpera v play-off Európskej ligy, ak cez Mjällby neprejdú. Meno možného súpera pre play-off Európskej konferenčnej ligy spoznajú aj futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda, ešte predtým však pred sebou majú holandskú prekážku - FC Twente Enschede.


Zdroj: SITA.sk - Ak Slovan Bratislava postúpi do play-off Ligy majstrov, zmeria si sily so súperom z Arménska alebo Slovinska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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