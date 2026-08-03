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03. augusta 2026
Ak Slovan Bratislava postúpi do play-off Ligy majstrov, zmeria si sily so súperom z Arménska alebo Slovinska
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 18. alebo 19. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 25. alebo 26. augusta v Arménsku alebo Slovinsku. Ak slovenský futbalový šampión ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 18. alebo 19. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 25. alebo 26. augusta v Arménsku alebo Slovinsku.
Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava prejde v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 cez švédsky Mjällby AIF, jeho ďalšou prekážkou na vytúženej ceste do ligovej časti bude arménsky tím FC Ararat Armenia alebo slovinský tím NK Celje. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
"Belasí" pri žrebe figurovali medzi nasadenými mužstvami, mohli tak dostať aj súperov z dvojíc 3. kvalifikačného kola z Bulharska, Kazachstanu, Dánska alebo Azerbajdžanu či rakúsky LASK Linz alebo nórsky Viking Stavanger.
Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 18. alebo 19. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 25. alebo 26. augusta v Arménsku alebo Slovinsku.
Úspešnejší z tejto dvojice postúpi do ligovej časti LM, ktorej žreb sa uskutoční vo štvrtok 27. augusta. Zdolaný tím sa dostane do ligovej časti Európskej ligy.
V pondelok spoznajú "belasí" prípadného súpera v play-off Európskej ligy, ak cez Mjällby neprejdú. Meno možného súpera pre play-off Európskej konferenčnej ligy spoznajú aj futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda, ešte predtým však pred sebou majú holandskú prekážku - FC Twente Enschede.
Zdroj: SITA.sk - Ak Slovan Bratislava postúpi do play-off Ligy majstrov, zmeria si sily so súperom z Arménska alebo Slovinska © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava prejde v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2026/2027 cez švédsky Mjällby AIF, jeho ďalšou prekážkou na vytúženej ceste do ligovej časti bude arménsky tím FC Ararat Armenia alebo slovinský tím NK Celje. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
"Belasí" pri žrebe figurovali medzi nasadenými mužstvami, mohli tak dostať aj súperov z dvojíc 3. kvalifikačného kola z Bulharska, Kazachstanu, Dánska alebo Azerbajdžanu či rakúsky LASK Linz alebo nórsky Viking Stavanger.
Na základe žrebu by sa mal Slovan predstaviť najprv doma 18. alebo 19. augusta, odveta bude na programe o týždeň neskôr 25. alebo 26. augusta v Arménsku alebo Slovinsku.
Úspešnejší z tejto dvojice postúpi do ligovej časti LM, ktorej žreb sa uskutoční vo štvrtok 27. augusta. Zdolaný tím sa dostane do ligovej časti Európskej ligy.
V pondelok spoznajú "belasí" prípadného súpera v play-off Európskej ligy, ak cez Mjällby neprejdú. Meno možného súpera pre play-off Európskej konferenčnej ligy spoznajú aj futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda, ešte predtým však pred sebou majú holandskú prekážku - FC Twente Enschede.
Zdroj: SITA.sk - Ak Slovan Bratislava postúpi do play-off Ligy majstrov, zmeria si sily so súperom z Arménska alebo Slovinska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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