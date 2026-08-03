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03. augusta 2026
Pogačar sa po siedmich rokoch vráti na Vueltu, zabojuje o posledný chýbajúci titul z Grand Tour
Tagy: Vuelta
Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa predstaví na pretekoch Vuelta a Espaňa prvýkrát od roku 2019. Päťnásobný víťaz Tour de France sa pokúsi získať jediný titul z podujatí Grand Tour, ktorý mu zatiaľ ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa predstaví na pretekoch Vuelta a Espaňa prvýkrát od roku 2019. Päťnásobný víťaz Tour de France sa pokúsi získať jediný titul z podujatí Grand Tour, ktorý mu zatiaľ chýba.
Slovinský cyklistický fenomén Tadej Pogačar sa po siedmich rokoch vráti na preteky Vuelta a Espaňa. Jeho tím UAE Team Emirates v pondelok potvrdil, že 27-ročný jazdec sa predstaví na španielskej Grand Tour, ktorá sa začne 22. augusta.
Pogačar bude patriť medzi hlavných favoritov 21-etapových pretekov, ktoré odštartujú v jeho domovskom Monaku. Na Vuelte štartoval naposledy v roku 2019, keď pri svojom debute obsadil celkové tretie miesto a vyhral tri etapy.
„Je to pravda - vracia sa,“ oznámil tím UAE Team Emirates na sociálnej sieti X. Samotný Pogačar pripomenul, že práve Vuelta bola jeho prvou Grand Tour v kariére. „Som nadšený, že sa vraciam na Vueltu. V roku 2019 to bola moja prvá Grand Tour a bola to úžasná skúsenosť. Španielsko je krajina, ktorú rád navštevujem aj v nej súťažím, a myslím si, že nastal správny čas vrátiť sa,“ povedal pre tímový web.
Dodal, že jeho motivácia je vysoká a cieľom je úspešne zakončiť sezónu. „Motivácia je veľká zakončiť rok dobrým spôsobom a Vuelta bude veľkým cieľom. Máme silný tím a veríme, že dosiahneme dobré výsledky,“ uviedol.
Pogačar v júli suverénne triumfoval na Tour de France. Ak by tento rok vyhral aj Vueltu, stal by sa len štvrtým cyklistom v histórii, ktorý v jednej sezóne ovládol Tour de France aj Vueltu a zároveň deviatym jazdcom, ktorý počas kariéry zvíťazil na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Titul z Giro d'Italia získal v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar sa po siedmich rokoch vráti na Vueltu, zabojuje o posledný chýbajúci titul z Grand Tour © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovinský cyklistický fenomén Tadej Pogačar sa po siedmich rokoch vráti na preteky Vuelta a Espaňa. Jeho tím UAE Team Emirates v pondelok potvrdil, že 27-ročný jazdec sa predstaví na španielskej Grand Tour, ktorá sa začne 22. augusta.
Pogačar bude patriť medzi hlavných favoritov 21-etapových pretekov, ktoré odštartujú v jeho domovskom Monaku. Na Vuelte štartoval naposledy v roku 2019, keď pri svojom debute obsadil celkové tretie miesto a vyhral tri etapy.
„Je to pravda - vracia sa,“ oznámil tím UAE Team Emirates na sociálnej sieti X. Samotný Pogačar pripomenul, že práve Vuelta bola jeho prvou Grand Tour v kariére. „Som nadšený, že sa vraciam na Vueltu. V roku 2019 to bola moja prvá Grand Tour a bola to úžasná skúsenosť. Španielsko je krajina, ktorú rád navštevujem aj v nej súťažím, a myslím si, že nastal správny čas vrátiť sa,“ povedal pre tímový web.
Dodal, že jeho motivácia je vysoká a cieľom je úspešne zakončiť sezónu. „Motivácia je veľká zakončiť rok dobrým spôsobom a Vuelta bude veľkým cieľom. Máme silný tím a veríme, že dosiahneme dobré výsledky,“ uviedol.
Pogačar v júli suverénne triumfoval na Tour de France. Ak by tento rok vyhral aj Vueltu, stal by sa len štvrtým cyklistom v histórii, ktorý v jednej sezóne ovládol Tour de France aj Vueltu a zároveň deviatym jazdcom, ktorý počas kariéry zvíťazil na všetkých troch podujatiach Grand Tour. Titul z Giro d'Italia získal v roku 2024.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar sa po siedmich rokoch vráti na Vueltu, zabojuje o posledný chýbajúci titul z Grand Tour © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vuelta
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