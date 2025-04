Ak to pôjde takto ďalej, moc si neudržíme, tvrdí Danko – VIDEO

K Ficovi na kávu

Návrat Matoviča a Kollára

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.4.2025 (SITA.sk) - Igor Matovič v nedeľu v televíznej politickej relácii povedal, že ho doteraz nikto nevypočul v súvislosti s covidovými opatreniami. A preto mám pocit, že v mnohých veciach si premiér Robert Fico nedá povedať.Uviedol na sociálnej sieti predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko s tým, že ani bývalého predsedu strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka tiež nikto nevyšetruje za kauzu v Dubaji.Danko tiež spomenul aj predsedu strany Sme rodina Borisa Kollára . „Boris Kollár dokonca chodí k Ficovi na kávu a nikoho nezaujíma záhadný nájom budovy na Dúbravskej ceste, kde sa nasťahovala Slovenská správa ciest. Do budovy, ktorá vlastnícky smeruje k blízkym ľuďom Borisa Kollára,“ povedal Danko.Predseda SNS tiež vyjadril obavy, že ak premiér Robert Fico neuchopí moc efektívnejšie, situácia sa môže zopakovať ako v roku 2020.„Som presvedčený, že ak to takto pôjde ďalej, tak si moc neudržíme. A to som ešte neotvoril otázky prítomnosti amerických vojsk, protiruských sankcií a mnohé iné,“ povedal Danko.Šéf SNS, tiež varoval pred návratom Matoviča či Kollára, čo by podľa neho Slovensko bolelo. Danko zdôraznil, že SNS je konzistentná vo svojich názoroch a verí, že prebudí koaličných partnerov k činnosti.