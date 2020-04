Na koncerty a festivaly zabudnite, vyhlásil expert a nechápe konanie promotérov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.4.2020 - Festivaly a koncerty, ktoré museli organizátori odložiť v súvislosti s pandémiou koronavírusu, sa nebudú môcť uskutočniť skôr ako budúci rok na jeseň. Vyjadril sa tak americký expert na zdravotnú starostlivosť, bioetik a profesor manažmentu zdravotnej starostlivosti Zeke Emanuel.Počas videokonferencie, ktorú organizoval New York Times, povedal, že "nechápe", ako si promotéri, ktorí prekladajú umelecké a hudobné podujatia na neskoršie termíny v tomto roku, môžu "myslieť, že je to možné"."Väčšie zhromaždenia - konferencie, koncerty, športové podujatia - keď ľudia hovoria, že ich preložia na október 2020, nechápem, ako si môžu myslieť, že je to možné. Myslím, že tieto veci sa vrátia ako posledné," skonštatoval a dodal, že realisticky sa dá podľa neho hovoriť najskôr o jeseni 2021.