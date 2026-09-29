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29. septembra 2026

Aká je šanca na predčasné voľby na Slovensku? Stávkari reagujú na Ficove vyjadrenia


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorca Tipsportu Predčasné parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky

Indície priniesol aj premiér Robert Fico, ktorý minulú nedeľu pripustil skrátenie súčasného volebného obdobia, čo vyvolalo zvýšený záujem aj medzi stávkármi. Možnosť



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referendum2 29.9.2026 (SITA.sk) - Indície priniesol aj premiér Robert Fico, ktorý minulú nedeľu pripustil skrátenie súčasného volebného obdobia, čo vyvolalo zvýšený záujem aj medzi stávkármi.


Možnosť predčasných parlamentných volieb na Slovensku nie je podľa bookmakerov zatiaľ vylúčená, hoci výrazne prevláda názor, že sa pravdepodobne konať nebudú. Indície priniesol aj premiér Robert Fico, ktorý minulú nedeľu pripustil skrátenie súčasného volebného obdobia, čo vyvolalo zvýšený záujem aj medzi stávkármi.

Stávková spoločnosť Tipsport eviduje kurz 1,31:1 na to, že predčasné voľby neprídu, oproti kurzu 3:1 na ich konanie. „Bookmakeri najväčšej komunity tipérov sa prikláňajú skôr k verzii, že predčasné voľby na Slovensku nebudú,“ uviedol hovorca Tipsportu Róbert Buček.

„Termín, ktorý je súčasťou tipovacej otázky, sme schválne stanovili na 31. marca 2027. Po tomto dátume už nedáva zmysel, aby sa predčasné voľby uskutočnili. Riadny termín parlamentných volieb totiž vychádza na september, najneskôr október budúceho roka,“ spresnil súčasný prístup k stávkovaniu vedúci bookmakerov Pavol Boško.

Politická situácia zostáva podľa Boška veľmi rozbúrená. „Momentálne sa akoby hľadal nešťastník z vládnej koalície, ktorému po tejto kríze ostane takzvaný Čierny Peter,“ povedal a dodal, že aj keď stále je vyššia pravdepodobnosť, že predčasné voľby sa konať nebudú, šanca na ich konanie je približne trojnásobne vyššia než pred týždňom.


Zdroj: SITA.sk - Aká je šanca na predčasné voľby na Slovensku? Stávkari reagujú na Ficove vyjadrenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) hovorca Tipsportu Predčasné parlamentné voľby Premiér Slovenskej republiky
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