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29. septembra 2026

Francúzski stredoškoláci blokujú školy, dostali sa do stretov s políciou. Chcú lepšie podmienky na učenie a viac peňazí pre učiteľov


Tagy: Blokáda Demonštrácia vo Francúzsku Protesty Štrajk odborárov Štrajky vo Francúzsku Študenti Vzdelávací systém

Študenti od minulého týždňa protestujú proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom. Francúzski stredoškoláci pokračovali v utorok v ...



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france_protests_3_6_6 676x451 29.9.2026 (SITA.sk) - Študenti od minulého týždňa protestujú proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom.


Francúzski stredoškoláci pokračovali v utorok v blokádach niektorých škôl a na viacerých miestach sa dostali do konfliktov s políciou. Protesty sa konajú na pozadí rastúcej nespokojnosti s podmienkami vo vzdelávaní a v čase, keď odbory pripravujú celoštátne demonštrácie proti úspornému rozpočtu vlády premiéra Sébastiena Lecornua.

Študenti od minulého týždňa protestujú proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom. Na viacerých školách zablokovali vstupy odpadkovými kontajnermi, ktoré v niektorých prípadoch aj podpálili.

Nespokojnosť sa šíri


Protesty sa začali v regióne Île-de-France okolo Paríža, kde školské úrady v utorok evidovali blokády približne desiatich stredných škôl. Medzitým sa rozšírili aj do ďalších francúzskych miest.

Pred lýceom César Baggio v Lille na severe krajiny sa podľa fotografa AFP zhromaždili maskovaní študenti, pričom polícia proti nim po vypuknutí potýčok použila slzotvorný plyn. V Nantes na západe Francúzska študenti navŕšili desiatky kontajnerov, aby zablokovali vstup do školy.

Napätá situácia panovala aj pri jednej z parížskych škôl, kde proti sebe stálo približne 30 študentov a policajný kordón. Podobné akcie hlásili aj z Marseille a Lyonu

Sedemnásťročná študentka, ktorá si neželala zverejniť meno, uviedla, že žiakov rozčuľuje nedostatok zdrojov, prehriate triedy a preťažené rozvrhy. „Sme tu aj preto, aby sme podporili našich učiteľov, ktorí majú vzhľadom na svoj plat neuveriteľne veľa práce,“ povedala agentúre AFP.

Demonštrácie a štrajky


Protesty sa konajú v rovnakom čase, keď odbory pripravujú celoštátne demonštrácie a štrajky proti návrhu rozpočtu. V Paríži a ďalších mestách sa očakávajú desaťtisíce účastníkov. Do celoštátneho štrajku sa zapájajú aj učitelia a hasiči.

Hnev je obrovský. Varujem vládu, že musí reagovať na naše požiadavky a prepracovať návrh rozpočtu, ktorý je pre krajinu nebezpečný a ženie nás priamo do steny recesie rýchlosťou 200 kilometrov za hodinu,“ povedala šéfka jedného z najradikálnejších odborových zväzov CGT Sophie Binetová televízii BFM TV.


Zdroj: SITA.sk - Francúzski stredoškoláci blokujú školy, dostali sa do stretov s políciou. Chcú lepšie podmienky na učenie a viac peňazí pre učiteľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Blokáda Demonštrácia vo Francúzsku Protesty Štrajk odborárov Štrajky vo Francúzsku Študenti Vzdelávací systém
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