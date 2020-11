Akadémia policajného zboru nebude zatiaľ pre kauzu Očistec upravovať učebné osnovy, tvrdí Kurilovská

Etický kódex pre budúcich policajtov

Učiteľov kontrolovať nemusí

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s policajnou akciou Očistec neplánuje Akadémia policajného zboru momentálne upravovať učebné osnovy. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla rektorka akadémie Lucia Kurilovská Súčasné učebné osnovy sú podľa nej dostatočné na to, aby mali študenti všetky základy týkajúce sa rozsiahlej činnosti polície a pôsobenia jednotlivých policajných zložiek. Na akadémii sa okrem odborných špecializácií vyučuje aj psychológia, morálka či etika.Pri svojom nastúpte do funkcie zaviedla Kurilovská aj etický kódex pre budúcich policajtov. Na akadémii ako rektorka pôsobí siedmy rok a takmer 30 rokov je pedagogičkou na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.„V súčasnosti už spracúvame všetky materiály smerom k novej akreditácii, ktorá čaká každú univerzitu aj každú vysokú školu. Čiže, aj v takých súvislostiach budeme naše predmety prehodnocovať. Obsah vyučovaných predmetov teda budeme prehodnocovať a upravovať v súvislostiach s akreditáciou a tak, aby korešpondovali s neustále sa vyvíjajúcimi požiadavkami praxe,“ objasnila Kurilovská.O akreditovanie nových študijných programov môžu vysoké školy žiadať od septembra 2020. Na zosúladenie všetkých vnútorných predpisov a študijných programov s akreditačnými štandardami majú školy dva roky.Nové štandardy nahrádzajú kritériá Akreditačnej komisie, ktorá skončila v decembri 2019. Štandardy priniesli viac konkrétnejších požiadaviek na kvalitu štúdia, za ktorú zodpovedá vysoká škola. Zamerané sú aj na súčasné a budúce potreby študenta.Rektorka je presvedčená, že pedagógovia v akadémii na hodinách reagujú aj na konkrétne trestné veci a so študentmi o nich debatujú a preberajú ich, či už z hľadiska trestného práva, vyšetrovania či operatívno-pátracej činnosti.Doplnila, že učiteľov v tomto smere kontrolovať nemusí, v čom ju utvrdzujú aj výsledky pravidelných hospitácií. O akcii Očistec bude diskutovať s kolegami aj na kolégiu rektorky, ktoré sa uskutoční po výučbovej časti semestra.Kurilovská v rozhovore poznamenala, že v rámci akcie Očistec boli zadržaní aj vysokí predstavitelia polície, ktorí neboli absolventmi akadémie alebo takí, ktorí školu ukončili už dávnejšie.Polícia 5. novembra zadržala v rámci akcie Očistec viaceré osoby, vrátane bývalých vysokých policajných funkcionárov. Obvinení sú napríklad pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z korupčných trestných činov a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.