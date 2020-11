Erdogan vyhlásil, že Turecko sa považuje za súčasť Európy a nabáda na užšiu spoluprácu

Uprednostňujú Európu

Kontroverzné kroky

22.11.2020 (Webnoviny.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu vyhlásil, že "krajina polmesiaca" sa považuje za súčasť Európy. Počas vystúpenia vyzval Európsku úniu, aby dodržala sľuby súvisiace so žiadosťou Turecka o členstvo či riešením utečeneckej otázky."Kým nás nenútia hľadať miesto inde, uprednostňujeme Európu. Vždy sme sa považovali za jej súčasť," poznamenal Erdogan vo virtuálnom prejave k členom vládnej strany.V súvislosti s decembrovým samitom EÚ predstaviteľov "európskej dvadsaťsedmičky" taktiež nabáda k "vytvoreniu užšej a efektívnejšej spolupráce".Turecko požiadalo o členstvo v EÚ ešte v roku 1987 a pred štyrmi rokmi podpísalo s euroblokom dohodu o riadení prílivu migrantov do Európy.Viaceré kontroverzné kroky Turecka však spôsobili, že sa prakticky prestali uplatňovať jej ustanovenia a obe strany sa navzájom obviňovali z nesprávnej interpretácie dohody.Európskych lídrov, ktorí by sa mali stretnúť v Bruseli 10. a 11. decembra, však znepokojuje aj správanie Turecka vo východnej časti Stredozemného mora, v ktorej operuje výskumné plavidlo Oruc Reis hľadajúce nerastné bohatstvo a ktorú Ankara jednostranne vyhlasuje za svoju ekonomickú zónu.Napätie vyvolalo aj Erdoganovo urážanie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a zahraničná politika Turecka na severe Cypru a v konflikte o Náhorný Karabach.