Voľba generálneho prokurátora je podľa Vetráka bez zákulisných hier či podozrení z kupovania hlasov

Predstavia sa ešte Šanta a Žilinka

Konečné slovo má prezidentka

23.11.2020 (Webnoviny.sk) - Aktuálnu voľbu šéfa Generálnej prokuratúry SR považuje predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR (NR SR) Milan Vetrák (OĽaNO) za najtransparentnejšiu a najotvorenejšiu v celej histórii Slovenskej republiky.„Je to voľba bez zákulisných hier, vopred určených víťazov, či podozrení z kupovania hlasov poslancov parlamentu,“ uviedol pre agentúru SITA Vetrák. Vypočúvanie kandidátov na post generálneho prokurátor trvá o deň dlhšie ako sa predpokladalo.Pred parlamentným výborom NR SR sa v pondelok 23. novembra predstavia zvyšní dvaja kandidáti, a to prokurátori Ján Šanta a Maroš Žilinka.Ako dodal Vetrák, víťazného kandidáta je vopred ťažko určiť. „Odborne sú zdatní všetci, ale postupne odhaľujeme rozdiely medzi nimi v osobnostnej, morálnej a hodnotovej výbave, čo by mohlo v konečnom dôsledku rozhodnúť,“ dodal.Voľba kandidáta na funkciu generálneho prokurátora sa očakáva na budúci týždeň. Po vypočúvaní na ústavnoprávnom výbore sa ešte stretnú poslanecké kluby v parlamente a lídri jednotlivých koaličných strán, aby sa spoločne dohodli na tom, ktorý z kandidátov by mal počas najbližších siedmich rokov zastávať funkciu generálneho prokurátora SR.„Konečné slovo pri vymenovaní generálneho prokurátora SR má prezidentka SR, ktorej zástupcovia sa aktívne zapájajú do vypočutia jednotlivých kandidátov na zasadnutí ústavnoprávneho výboru v historickej budove parlamentu na Župnom námestí v Bratislave,“ vysvetlil Vetrák.Ten na záver poďakoval verejnosti a mimovládnym organizáciám, pretože výboru NR SR počas vypočutia posielali otázky a podnety na jednotlivých kandidátov.