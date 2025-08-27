Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 27.8.2025
 Z domova

27. augusta 2025

Akademický senát Trnavskej univerzity kritizuje znevažovanie vedy politikmi


Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ASTU) so znepokojením sleduje narastajúcu tendenciu verejných vyjadrení niektorých predstaviteľov politického života, ktoré znevažujú poslanie vedy, jej metodológiu ...



Zdieľať
65e9a695d3a2c006744340 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ASTU) so znepokojením sleduje narastajúcu tendenciu verejných vyjadrení niektorých predstaviteľov politického života, ktoré znevažujú poslanie vedy, jej metodológiu a výsledky. Ako sa uvádza vo vyhlásení akademikov, vedecké poznanie je založené na overiteľnosti, transparentnosti a kritickom myslení, a nie na subjektívnych názoroch či ideologických presvedčeniach.

Politická manipulácia


„ASTU dôrazne odmieta vyjadrenia splnomocnenca vlády Petra Kotlára, ako aj ďalších predstaviteľov politického života, ktoré smerujú k diskreditácii objektívneho vedeckého výskumu a podkopávajú dôveru verejnosti vo vedecké a odborné inštitúcie. Takéto konanie považujeme za nebezpečné najmä v oblasti zdravotníctva, kde dôsledky spochybňovania vedeckých poznatkov môžu ohroziť zdravie a životy občanov," uvádza sa vo vyhlásení.

Veda nie je podľa akademického senátu nástrojom politickej manipulácie. „Je to pilier demokratickej spoločnosti, ktorý si vyžaduje ochranu pred populizmom, konšpiračnými teóriami a neodbornými zásahmi. V tejto súvislosti vyjadrujeme plnú podporu vedcom a vedkyniam zo Slovenskej akadémie vied, ako aj všetkým vedeckým a akademickým pracovníkom, ktorí sa zasadzujú za pravdivé, nezávislé a spoločensky prospešné poznanie," zdôraznili akademici.

Zároveň vyzývajú predstaviteľov verejného života, médií a občianskej spoločnosti, aby sa postavili na obranu vedeckej integrity a podporili kultúru rešpektu voči odbornosti, kritickému mysleniu a slobode výskumu. „ASTU bude aj naďalej stáť na strane pravdy, poznania a zodpovednosti voči budúcim generáciám," uzatvára vyhlásenie.

Nedôvera v SAV


Poslanec Európskeho parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálnej sieti napísal, že nedôveruje Slovenskej akadémie vied (SAV), lebo s nimi podľa vlastných slov roky bojuje, a vie, čo sú zač. Ako doplnil v súvislosti s posudkom SAV na mRNA vakcíny, vedci sú progresívni spolitizovaní šarlatáni.

„Čo tam po tom, že mRNA vakcíny odmietal aj nositeľ Nobelovej ceny Luc Montagnier, virológ, ktorému tí naši panáčikovia nesiahajú ani po päty. Čo tam po tom, že mRNA lekváriky sú len experimentálne a ešte potrvá roky, kým vyplávajú na povrch všetky riziká s nimi spojené. Čo na tom, že tieto lekváre nijako nezastavili vírus a nepriniesli žiadnu slobodu. Čo na tom, že kvôli nim umierali ľudia,“ konštatuje Blaha.

SAV minulý týždeň oznámila, že na základe svojej analýzy v očkovacích látkach proti COVID-19 našla len minimálne množstvo molekúl DNA, ktoré sa nachádzajú hlboko pod oficiálne schválenými limitmi. Upozornila tiež, že tvrdenia o údajne vysokom obsahu DNA vychádzajú z nesprávnych metodických postupov alebo chybnej interpretácie dát a označila ich za zavádzajúce.


Zdroj: SITA.sk - Akademický senát Trnavskej univerzity kritizuje znevažovanie vedy politikmi © SITA Všetky práva vyhradené.

