Streda 27.8.2025
27. augusta 2025
Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu v snahe znížiť ceny
Ruské úrady v stredu oznámili, že zákaz vývozu benzínu sa predlžuje do 31. októbra v snahe znížiť ceny pohonných látok. Rusko, ktoré je jedným z najväčších svetových producentov ropy, prijalo v ostatných ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Ruské úrady v stredu oznámili, že zákaz vývozu benzínu sa predlžuje do 31. októbra v snahe znížiť ceny pohonných látok. Rusko, ktoré je jedným z najväčších svetových producentov ropy, prijalo v ostatných mesiacoch niekoľko opatrení na zníženie cien pohonných látok. Tento mesiac totiž dosiahli takmer rekordné maximá.
Ruská vláda na komunikačnej platforme Telegram oznámila, že zaviedla „nový dočasný zákaz vývozu benzínu pre automobily“ s tým, že chce „udržať stabilnú situáciu na domácom trhu s palivami“.
Ceny benzínu v Rusku prudko stúpli po ukrajinských útokoch na rafinérie.
Zdroj: SITA.sk - Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu v snahe znížiť ceny © SITA Všetky práva vyhradené.
