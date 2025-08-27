Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

27. augusta 2025

Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu v snahe znížiť ceny



Ruské úrady v stredu oznámili, že zákaz vývozu benzínu sa predlžuje do 31. októbra v snahe znížiť ceny pohonných látok. Rusko, ktoré je jedným z najväčších svetových producentov ropy, prijalo v ostatných ...



russia_ukraine_55563 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Ruské úrady v stredu oznámili, že zákaz vývozu benzínu sa predlžuje do 31. októbra v snahe znížiť ceny pohonných látok. Rusko, ktoré je jedným z najväčších svetových producentov ropy, prijalo v ostatných mesiacoch niekoľko opatrení na zníženie cien pohonných látok. Tento mesiac totiž dosiahli takmer rekordné maximá.


Ruská vláda na komunikačnej platforme Telegram oznámila, že zaviedla „nový dočasný zákaz vývozu benzínu pre automobily“ s tým, že chce „udržať stabilnú situáciu na domácom trhu s palivami“.

Ceny benzínu v Rusku prudko stúpli po ukrajinských útokoch na rafinérie.



Zdroj: SITA.sk

