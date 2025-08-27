|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2025
Firmy musia podľa KPMG meniť stratégie, inak stratia krok
Geopolitické napätie, presuny mocenských centier, obchodné vojny či rýchly nástup umelej inteligencie. To všetko dnes formuje prostredie, v ktorom podnikajú firmy po celom svete. Najnovšia globálna štúdia KPMG Top ...
Zdieľať
27.8.2025 (SITA.sk) - Geopolitické napätie, presuny mocenských centier, obchodné vojny či rýchly nástup umelej inteligencie. To všetko dnes formuje prostredie, v ktorom podnikajú firmy po celom svete. Najnovšia globálna štúdia KPMG Top Geopolitical Risks 2025 ukazuje, že práve geopolitické zmeny patria medzi najzásadnejšie podnikateľské riziká, no zároveň otvárajú cestu k novým príležitostiam.
Podľa KPMG musia firmy čoraz častejšie prispôsobovať svoje rozhodnutia nielen hospodárskym, ale aj politickým faktorom, a to od lokalizácie dodávateľských reťazcov cez investície do technológií až po vytváranie nových aliancií. Najväčšími výzvami sú podľa analýzy presuny ekonomických centier, rozdielny vývoj daňových a regulačných pravidiel, rýchlo sa meniace technologické prostredie, tlak na dodávateľské reťazce a demografické zmeny na pracovnom trhu.
„Ak sa na riziká pozrieme ako na aktívum, lídri môžu zosúladiť riadenie rizík s dlhodobými strategickými cieľmi a pripraviť svoje organizácie na úspech,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ oddelenia riadenia rizík v KPMG na Slovensku Pavol Adamec. Podľa neho práve firmy, ktoré sa neboja inovatívnych prístupov v oblasti dodávateľských reťazcov, technológií a rozvoja pracovnej sily, môžu premeniť riziká na konkurenčnú výhodu.
Dôležitou súčasťou stratégie je podľa odborníkov aj schopnosť firiem adaptovať sa na nový normál, teda volatilitu, ktorá sa stáva trvalou súčasťou podnikateľského prostredia. „Volatilita sa postupne stáva novým normálom, čomu musia spoločnosti prispôsobiť svoje stratégie,“ dodáva Adamec. Príkladom je posun obchodných centier, ktorý môže otvoriť prístup k novým regiónom či investíciám, alebo nástup generatívnej umelej inteligencie, ktorá síce nesie riziká, ale pri správnom nastavení regulácie a infraštruktúry môže zefektívniť podnikanie.
Firmy budú musieť zároveň hľadať rovnováhu medzi adaptáciou na geopolitické zmeny a dlhodobou udržateľnosťou. Rýchly hospodársky rast totiž ďalej zvyšuje tlak na energetické a prírodné zdroje. Svetová banka odhaduje, že do roku 2030 sa dopyt po potravinách zvýši až o 50 %, čo môže v kombinácii s geopolitickými otrasmi vytvárať ďalšie vrstvy neistoty. „Rastúce geopolitické napätie znamená, že v niektorých regiónoch môže dochádzať k zjednocovaniu regulácií, v iných naopak k ich väčšej roztrieštenosti,“ uzatvára Adamec.
Zdroj: SITA.sk - Firmy musia podľa KPMG meniť stratégie, inak stratia krok © SITA Všetky práva vyhradené.
Hospodárske a politické faktory
Podľa KPMG musia firmy čoraz častejšie prispôsobovať svoje rozhodnutia nielen hospodárskym, ale aj politickým faktorom, a to od lokalizácie dodávateľských reťazcov cez investície do technológií až po vytváranie nových aliancií. Najväčšími výzvami sú podľa analýzy presuny ekonomických centier, rozdielny vývoj daňových a regulačných pravidiel, rýchlo sa meniace technologické prostredie, tlak na dodávateľské reťazce a demografické zmeny na pracovnom trhu.
„Ak sa na riziká pozrieme ako na aktívum, lídri môžu zosúladiť riadenie rizík s dlhodobými strategickými cieľmi a pripraviť svoje organizácie na úspech,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ oddelenia riadenia rizík v KPMG na Slovensku Pavol Adamec. Podľa neho práve firmy, ktoré sa neboja inovatívnych prístupov v oblasti dodávateľských reťazcov, technológií a rozvoja pracovnej sily, môžu premeniť riziká na konkurenčnú výhodu.
Adaptácia a rovnováha
Dôležitou súčasťou stratégie je podľa odborníkov aj schopnosť firiem adaptovať sa na nový normál, teda volatilitu, ktorá sa stáva trvalou súčasťou podnikateľského prostredia. „Volatilita sa postupne stáva novým normálom, čomu musia spoločnosti prispôsobiť svoje stratégie,“ dodáva Adamec. Príkladom je posun obchodných centier, ktorý môže otvoriť prístup k novým regiónom či investíciám, alebo nástup generatívnej umelej inteligencie, ktorá síce nesie riziká, ale pri správnom nastavení regulácie a infraštruktúry môže zefektívniť podnikanie.
Firmy budú musieť zároveň hľadať rovnováhu medzi adaptáciou na geopolitické zmeny a dlhodobou udržateľnosťou. Rýchly hospodársky rast totiž ďalej zvyšuje tlak na energetické a prírodné zdroje. Svetová banka odhaduje, že do roku 2030 sa dopyt po potravinách zvýši až o 50 %, čo môže v kombinácii s geopolitickými otrasmi vytvárať ďalšie vrstvy neistoty. „Rastúce geopolitické napätie znamená, že v niektorých regiónoch môže dochádzať k zjednocovaniu regulácií, v iných naopak k ich väčšej roztrieštenosti,“ uzatvára Adamec.
Zdroj: SITA.sk - Firmy musia podľa KPMG meniť stratégie, inak stratia krok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Akademický senát Trnavskej univerzity kritizuje znevažovanie vedy politikmi
Akademický senát Trnavskej univerzity kritizuje znevažovanie vedy politikmi