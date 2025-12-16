Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. decembra 2025

Akcia MINCA: Finančná správa odhalila nelegálnych výrobcov cigariet


Tagy: nelegálna výroba cigariet

Finančná správa Slovenskej republiky v spolupráci s českou colnou správou a Úradom inšpekčnej služby ...



Zdieľať
img_1652_copy 676x451 16.12.2025 (SITA.sk) - Finančná správa Slovenskej republiky v spolupráci s českou colnou správou a Úradom inšpekčnej služby (ÚIS) Ministerstva vnútra SR odhalila organizovanú skupinu zaoberajúcu sa nelegálnou výrobou cigariet. Medzinárodná zločinecká skupina zriadila na Slovensku sklad, z ktorého boli komponenty distribuované najmä do západných krajín Európskej únie, predovšetkým do nelegálnej výrobne cigariet v Uherskom Brode v Českej republike.

Prehliadky priestorov


Ako informoval hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč, v rámci spoločnej akcie s krycím názvom „MINCA“, ktorá prebehla 6. novembra 2025 na území Slovenska a Českej republiky, boli na Slovensku zaistené stovky paliet komponentov, motorové vozidlá, finančná hotovosť a technické zariadenia.

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) spolu s ÚIS a českými colnými orgánmi vykonali prehliadky nebytových priestorov v mestách Martin a Turčianske Teplice, ako aj motorových vozidiel. Zaistených bolo 317 paliet rôznych komponentov určených na nelegálnu výrobu cigariet, osobné a nákladné vozidlo, štyri mobilné telefóny, rušička signálu a finančná hotovosť.

Spolupráca so zahraničím


Na Slovensku boli zadržané štyri osoby, ktoré boli po vykonaní procesných úkonov prepustené bez vznesenia obvinenia. V Českej republike bolo v rámci akcie zadržaných a obvinených 29 osôb. Trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru je vedené formou spolupáchateľstva.

„K úspešnému zadokumentovaniu trestnej činnosti významnou mierou prispela úzka spolupráca domácich a zahraničných bezpečnostných orgánov,“ uviedol Daniel Kováč. Akcia MINCA priamo predchádzala ďalšiemu zásahu proti nelegálnej výrobni cigariet na východnom Slovensku z 25. novembra 2025 s krycím názvom „ŠARIŠAN“.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Akcia MINCA: Finančná správa odhalila nelegálnych výrobcov cigariet © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nelegálna výroba cigariet
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO
<< predchádzajúci článok
V Košiciach v nedeľu zapálili v rámci židovského sviatku Chanuka prvú sviečku na chanukiji

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 