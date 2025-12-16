|
Utorok 16.12.2025
Meniny má Albína
|Denník - Správy
16. decembra 2025
Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO
Tagy: Diaľnica D1 Dopravná nehoda hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Tragická dopravná nehoda
Dve osoby prišli o život pri čelnej zrážke osobného auta Renault Thalia a nákladného vozidla Scania krátko po polnoci na diaľnici D1 pri Trenčíne v smere na Žilinu. Vodička Renaultu sa z doposiaľ nezistených ...
16.12.2025 (SITA.sk) - Dve osoby prišli o život pri čelnej zrážke osobného auta Renault Thalia a nákladného vozidla Scania krátko po polnoci na diaľnici D1 pri Trenčíne v smere na Žilinu. Vodička Renaultu sa z doposiaľ nezistených príčin dostala do protismernej časti vozovky, kde došlo k zrážke.
„52-ročná vodička a jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri nehode vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahli. 61-ročný vodič kamióna neutrpel žiadne zranenia. Bol podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala o udalosti hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne Petra Klenková.
Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava. Na zistenie príčin nehody bude nariadená aj súdno-znalecká pitva. Úsek diaľnice bol z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov na približne 5 hodín úplne neprejazdný.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na diaľnici D1 pri Trenčíne si vyžiadala dve obete – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
