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20. júla 2026
Akcia Zámena odhalila podozrenia z korupcie, policajti mali brať tisíce eur za vodičské preukazy
Vyšetrovateľ obvinil dvoch policajtov aj civilnú osobu. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil v rámci ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ obvinil dvoch policajtov aj civilnú osobu.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil v rámci akcie „Zámena“ dvoch príslušníkov Policajného zboru a jednu civilnú osobu v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou pri zabezpečovaní vodičských preukazov.
Ako ďalej informoval hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinení policajti zaradení na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi v období od mája do novembra 2025 ako skúšobní komisári za finančnú odmenu v sume najmenej 3 800 eur za jedného žiadateľa zabezpečovali úspešné absolvovanie skúšok odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia osobám cudzej štátnej príslušnosti, a to aj napriek tomu, že tieto neovládali slovenský jazyk v rozsahu potrebnom na vykonanie skúšky.
„Podľa doterajších zistení mali obvinení umožniť, aby sa namiesto skutočných žiadateľov o vodičské oprávnenie na skúškach zúčastňovala iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti,“ uviedla Dobiášová. Vyšetrovateľ podľa nej zdokumentoval najmenej dva prípady, keď skúšku úspešne absolvovala iná osoba výmenou za finančnú odmenu.
„Súčasťou obvinenia je aj podozrenie, že policajti si prostredníctvom sprostredkovateľa dali prisľúbiť úplatok vo výške 6 000 eur za zabezpečenie vydania vodičského oprávnenia ďalšiemu záujemcovi. K realizácii tohto skutku napokon nedošlo,“ informovala hovorkyňa.
Policajti sú v tejto súvislosti obvinení z pokračujúceho zločinu prijímania úplatku a pokračovacieho prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Civilná osoba zase čelí obvineniu z účastníctva na prečine zneužívania právomoci verejného činiteľa. „V rámci doterajšieho vyšetrovania boli vykonané viaceré procesné úkony vrátane zadržania podozrivých osôb, výsluchov a ďalších úkonov trestného konania. Obvinené osoby boli zo zadržania prepustené a sú stíhané na slobode,“ dodala Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Akcia Zámena odhalila podozrenia z korupcie, policajti mali brať tisíce eur za vodičské preukazy © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby obvinil v rámci akcie „Zámena“ dvoch príslušníkov Policajného zboru a jednu civilnú osobu v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou pri zabezpečovaní vodičských preukazov.
Na skúškach zúčastňovali iné osoby
Ako ďalej informoval hovorkyňa policajnej inšpekcie Andrea Dobiášová, obvinení policajti zaradení na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Prievidzi v období od mája do novembra 2025 ako skúšobní komisári za finančnú odmenu v sume najmenej 3 800 eur za jedného žiadateľa zabezpečovali úspešné absolvovanie skúšok odbornej spôsobilosti na získanie vodičského oprávnenia osobám cudzej štátnej príslušnosti, a to aj napriek tomu, že tieto neovládali slovenský jazyk v rozsahu potrebnom na vykonanie skúšky.
„Podľa doterajších zistení mali obvinení umožniť, aby sa namiesto skutočných žiadateľov o vodičské oprávnenie na skúškach zúčastňovala iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti,“ uviedla Dobiášová. Vyšetrovateľ podľa nej zdokumentoval najmenej dva prípady, keď skúšku úspešne absolvovala iná osoba výmenou za finančnú odmenu.
Obvinení sú stíhaní na slobode
„Súčasťou obvinenia je aj podozrenie, že policajti si prostredníctvom sprostredkovateľa dali prisľúbiť úplatok vo výške 6 000 eur za zabezpečenie vydania vodičského oprávnenia ďalšiemu záujemcovi. K realizácii tohto skutku napokon nedošlo,“ informovala hovorkyňa.
Policajti sú v tejto súvislosti obvinení z pokračujúceho zločinu prijímania úplatku a pokračovacieho prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Civilná osoba zase čelí obvineniu z účastníctva na prečine zneužívania právomoci verejného činiteľa. „V rámci doterajšieho vyšetrovania boli vykonané viaceré procesné úkony vrátane zadržania podozrivých osôb, výsluchov a ďalších úkonov trestného konania. Obvinené osoby boli zo zadržania prepustené a sú stíhané na slobode,“ dodala Dobiášová.
Zdroj: SITA.sk - Akcia Zámena odhalila podozrenia z korupcie, policajti mali brať tisíce eur za vodičské preukazy © SITA Všetky práva vyhradené.
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