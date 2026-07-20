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20. júla 2026
Magyar navrhol na post prezidentky bývalú šachovú veľmajsterku Judit Polgárovú
Tagy: Maďarská vláda Prezident
Polgárová, ktorá o niekoľko dní oslávi 50. narodeniny, je považovaná za najlepšiu šachistku všetkých čias. Maďarský premiér Péter ...
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20.7.2026 (SITA.sk) - Polgárová, ktorá o niekoľko dní oslávi 50. narodeniny, je považovaná za najlepšiu šachistku všetkých čias.
Maďarský premiér Péter Magyar navrhol na post prezidentky bývalú šachovú veľmajsterku Judit Polgárovú. Funkcia prezidenta sa uvoľní po ústavnej zmene prijatej minulý týždeň.
„Naša krajina potrebuje jednotu, mier a prezidenta, na ktorého môžu byť všetci Maďari hrdí,“ napísal na Facebooku Magyar.
Polgárová, ktorá o niekoľko dní oslávi 50. narodeniny, je považovaná za najlepšiu šachistku všetkých čias.
Maďarský parlament schválil minulý tyždeň ústavnú zmenu, ktorá umožnila odvolať prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. Ten bol spojencom bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar vo svojej volebnej kampani sľuboval „zmenu režimu“ po 16 rokoch Orbánovej vlády. Nepopulárneho prezidenta a ďalších vysokopostavených štátnych predstaviteľov označil za Orbánove „bábky“.
Sulyok skončil vo funkcii prezidenta v nedeľu. Predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová bude dočasne vykonávať funkciu hlavy štátu, kým parlament nezvolí nového prezidenta. Urobiť tak musí do 30 dní.
Zdroj: SITA.sk - Magyar navrhol na post prezidentky bývalú šachovú veľmajsterku Judit Polgárovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský premiér Péter Magyar navrhol na post prezidentky bývalú šachovú veľmajsterku Judit Polgárovú. Funkcia prezidenta sa uvoľní po ústavnej zmene prijatej minulý týždeň.
„Naša krajina potrebuje jednotu, mier a prezidenta, na ktorého môžu byť všetci Maďari hrdí,“ napísal na Facebooku Magyar.
Polgárová, ktorá o niekoľko dní oslávi 50. narodeniny, je považovaná za najlepšiu šachistku všetkých čias.
Maďarský parlament schválil minulý tyždeň ústavnú zmenu, ktorá umožnila odvolať prezidenta Tamása Sulyoka z funkcie. Ten bol spojencom bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar vo svojej volebnej kampani sľuboval „zmenu režimu“ po 16 rokoch Orbánovej vlády. Nepopulárneho prezidenta a ďalších vysokopostavených štátnych predstaviteľov označil za Orbánove „bábky“.
Sulyok skončil vo funkcii prezidenta v nedeľu. Predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová bude dočasne vykonávať funkciu hlavy štátu, kým parlament nezvolí nového prezidenta. Urobiť tak musí do 30 dní.
Zdroj: SITA.sk - Magyar navrhol na post prezidentky bývalú šachovú veľmajsterku Judit Polgárovú © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Maďarská vláda Prezident
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