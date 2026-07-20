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20. júla 2026

Newyorský starosta sa zaoberá možnosťou zatknutia „zločinca“ Netanjahua počas zasadnutia OSN


Tagy: New York Zatykač

Zohran Mamdani v rozhovore pre denník The New York Times povedal, že konzultuje s právnikmi mesta, aké právomoci má starosta pri nariadení polície zadržať zahraničného predstaviteľa. Úrad ...



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20.7.2026 (SITA.sk) - Zohran Mamdani v rozhovore pre denník The New York Times povedal, že konzultuje s právnikmi mesta, aké právomoci má starosta pri nariadení polície zadržať zahraničného predstaviteľa.


Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ostro kritizoval starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho po tom, ako uviedol, že zvažuje možnosti jeho prípadného zatknutia počas septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).

Mamdani v rozhovore pre denník The New York Times povedal, že konzultuje s právnikmi mesta, aké právomoci má starosta pri nariadení polície zadržať zahraničného predstaviteľa. „Myslím si, že premiér Netanjahu patrí do Haagu. Je to vojnový zločinec, na ktorého Medzinárodný trestný súd vydal zatykač,“ vyhlásil. Dodal, že „urobíme všetko, čo nám zákon v New Yorku umožňuje“.

Netanjahuov úrad reagoval vyhlásením, v ktorom vyzval Mamdaniho, aby sa „sústredil na nápravu škôd, ktoré jeho politika spôsobila New Yorku“. Zároveň označil Medzinárodný trestný súd za „pseudotribunál“, ktorý podľa Izraela nemá jurisdikciu nad izraelskými ani americkými občanmi.

Úrad izraelského premiéra tiež zopakoval, že zatykač na Netanjahua vydal bývalý prokurátor ICC Karim Khan len niekoľko dní pred zverejnením obvinení zo sexuálneho nevhodného správania voči jeho osobe. Podľa izraelskej strany išlo o „jasný pokus odviesť pozornosť verejnosti a vyhnúť sa kontrole“.

Mamdani už v minulosti vyhlásil, že by newyorskú políciu poveril vykonaním zatykačov Medzinárodného trestného súdu voči osobám, na ktoré boli vydané, vrátane Netanjahua či ruského prezidenta Vladimira Putina. Valné zhromaždenie OSN sa uskutoční v septembri v sídle organizácie v New Yorku. ICC vydal zatykač na izraelského premiéra v roku 2024 pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v súvislosti s izraelskou ofenzívou v Pásme Gazy po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023.


Zdroj: SITA.sk - Newyorský starosta sa zaoberá možnosťou zatknutia „zločinca“ Netanjahua počas zasadnutia OSN © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: New York Zatykač
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