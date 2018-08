Akcie prevádzkovateľa mosta v Janove prudko klesli

Na snímke trosky časti zrúteného diaľničného Morandiho mosta 14. augusta 2018 v Janove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 16. augusta (TASR) - Akcie talianskej spoločnosti Atlantia a ďalších prevádzkovateľov mýtnych ciest sa dostali pod silný tlak po tom, ako talianska vláda oznámila, že pripravuje kroky na odňatie koncesie jej divízii Autostrade a sprísnenie pravidiel. Vyhlásila to v reakcii na zrútenie časti diaľničného mosta v Janove, ktoré si doteraz vyžiadalo takmer 40 obetí.Cena akcií spoločnosti Atlantia klesla vo štvrtok o vyše 20 %. Pokles ceny akcií zaznamenali aj jej konkurenti, spoločnosť SIAS, cena akcií ktorej klesla o 8 % a ADTM, ktorej akcie zaznamenali pokles o 7 %.Taliansky premiér Giuseppe Conte v stredu (15.8.) po mimoriadnom zasadnutí vlády vyhlásil, že vláda je pripravená odňať koncesiu firme Autostrade, ktorá je dcérskou spoločnosťou Atlantie, a spravovala úsek diaľnice, do ktorej patrí aj zrútený most. Autostrade sa však bráni, že si všetky záväzky, čo sa týka údržby 1,2 kilometra dlhého mosta, plnila.Firma Atlantia v tejto súvislosti varovala, že spôsob oznámenia, aký si vláda zvolila, môže vážne poškodiť investorov celej skupiny. Kritizuje najmä fakt, že vláda trestá firmu Autostrade bez toho, aby boli známe výsledky vyšetrovania príčin zrútenia mosta. Pritom, ako dodala, koncesiu nemožno odňať bez toho, aby bolo najskôr jasné, že sa firma dopustila konkrétnych chýb, ktoré viedli k tragédii. Most z roku 1967 sa zrútil v utorok (14.8.) počas prudkej búrky, čo si vyžiadalo najmenej 39 obetí.