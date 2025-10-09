|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. októbra 2025
Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom
Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti vo štvrtok o 11.00 h SELČ.
Zdieľať
Dohoda o prvej fáze Trumpovho plánu pre Gazu nadobudne platnosť až po jej podvečernom ratifikovaní izraelskou vládou, povedal pre Reuters zdroj z kancelárie izraelského premiéra. Krátko predtým egyptská televízia Al-Káhira uviedla, že prímerie začalo platiť o 11:00.
Ide však o neformálnu dohodu medzi oboma stranami ešte predtým, než oficiálne podpíšu príslušné dokumenty.
Správu budeme aktualizovať
Čo obsahuje Trumpov mierový plán pre Pásmo Gazy: územie bez teroristov, prepustenie izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov, odzbrojenie Hamasu aj humanitárnu pomoc. Spísali sme všetkých 20 bodov dohody.
- Gaza sa stane deradikalizovanou zónou bez terorizmu, ktorá nebude predstavovať hrozbu pre svojich susedov.
- Gaza bude prebudovaná v prospech obyvateľov Gazy, ktorí už trpeli viac ako dosť.
- Ak budú obe strany súhlasiť s týmto návrhom, vojna sa okamžite skončí. Izraelské sily sa stiahnu na dohodnutú líniu, aby sa pripravili na prepustenie rukojemníkov. Počas tohto obdobia budú pozastavené všetky vojenské operácie vrátane leteckých a delostreleckého bombardovania a bojové línie zostanú zmrazené, kým nebudú splnené podmienky úplného postupného odsunu.
- Počas 72 hodín od chvíle, keď Izrael verejne prijme túto dohodu, budú vrátení všetci rukojemníci, živí i zosnulí.
- Hneď ako budú prepustení všetci rukojemníci, Izrael prepustí 250 väzňov odsúdených na doživotie a 1700 obyvateľov Gazy, ktorí boli zadržaní po 7. októbri 2023, vrátane všetkých zadržiavaných žien a detí. Za každého izraelského rukojemníka, ktorého ostatky budú vrátené, vydá Izrael ostatky 15 zosnulých obyvateľov Gazy.
- Hneď ako sa vrátia všetci rukojemníci, bude zaručená amnestia všetkým členom Hamasu, ktorí sa zaviažu k mierovému spolužitiu a zloženiu zbraní. Členovia Hamasu, ktorí si želajú opustiť Gazu, budú môcť bezpečne odísť do krajín ochotných ich prijať.
- Po prijatí tejto dohody bude do Pásma Gazy okamžite zaslaná plná pomoc. Minimálne množstvo pomoci bude zodpovedať tomu, čo bolo uvedené v dohode o humanitárnej pomoci z 19. januára 2025 vrátane obnovy infraštruktúry (voda, elektrina, kanalizácia), obnovy nemocníc a pekární a dovozu vybavenia potrebného na odpratávanie trosiek a spriechodnenie ciest.
- Dovoz, distribúcia a pomoc v Gaze bude prebiehať bez zasahovania oboch strán prostredníctvom OSN a jej agentúr, Červeného polmesiaca a ďalších medzinárodných organizácií, ktoré nie sú žiadnym spôsobom spojené s ani jednou stranou. Otvorenie hraničného priechodu Rafáh v oboch smeroch bude podliehať rovnakému mechanizmu, ktorý bol zavedený na základe dohody z 19. januára 2025.
- Gaza bude spravovaná v rámci dočasnej prechodnej správy technokratickým, apolitickým palestínskym výborom, ktorý bude zodpovedný za každodenný chod verejných služieb pre obyvateľov Gazy. Tento výbor bude zložený z kvalifikovaných Palestínčanov a medzinárodných odborníkov a bude podliehať dohľadu a kontrole nového medzinárodného prechodného orgánu – Rady mieru, na čele ktorej bude stáť prezident Donald Trump a ďalší členovia a hlavy štátov, ktorí budú oznámení vrátane bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. Tento orgán stanoví rámec a bude spravovať financovanie obnovy Gazy dovtedy, než Palestínska autonómia dokončí svoj reformný program, ako je uvedené v rôznych návrhoch vrátane mierového plánu prezidenta Trumpa z roku 2020 a saudsko-francúzskeho návrhu, a bude schopná bezpečne a účinne prevziať späť kontrolu nad Gazou. Tento orgán si bude vyžadovať dodržiavanie najlepších medzinárodných štandardov s cieľom vytvoriť modernú a efektívnu správu, ktorá bude slúžiť obyvateľom Gazy a bude prispievať k prilákaniu investícií.
- S pomocou skupiny odborníkov, ktorí pomohli pri zrode niektorých z prosperujúcich, moderných miest na Blízkom východe, bude vytvorený Trumpov plán ekonomického rozvoja s cieľom prebudovať a oživiť Gazu. Medzinárodné skupiny už s dobrými úmyslami vypracovali mnoho premyslených investičných návrhov a zaujímavých rozvojových nápadov, ktoré budú zvážené s cieľom prilákať a uľahčiť investície, ktoré vytvoria pracovné miesta, príležitosti a nádej pre budúcnosť Gazy.
- Bude zriadená osobitná ekonomická zóna s preferenčnými colnými sadzbami a prístupovými sadzbami, ktoré budú dohodnuté s účastníckymi krajinami.
- Nikto nebude nútený opustiť Gazu a tí, ktorí si to želajú, budú môcť odísť a tiež sa vrátiť. Budeme ľudí povzbudzovať, aby zostali, a ponúkneme im príležitosť vybudovať lepšiu Gazu.
- Hamas a ďalšie frakcie súhlasia, že nebudú mať žiadnu úlohu v správe Gazy, či už priamo, nepriamo, alebo v akejkoľvek inej forme. Všetka vojenská, teroristická a útočná infraštruktúra vrátane tunelov a zariadení na výrobu zbraní bude zničená a nebude znovu vybudovaná. Pod dohľadom nezávislých pozorovateľov prebehne proces demilitarizácie Gazy, ktorý bude zahŕňať trvalé vyradenie zbraní z používania prostredníctvom dohodnutého procesu. Podporovať ho bude medzinárodne financovaný program spätného odkúpenia a reintegrácie, ktorý bude overovaný nezávislými pozorovateľmi. Nová Gaza sa plne zaviaže k budovaniu prosperujúcej ekonomiky a mierovému spolužitiu so svojimi susedmi.
- Regionálni partneri poskytnú záruku, že Hamas a frakcie budú plniť svoje záväzky a že nová Gaza nebude predstavovať žiadnu hrozbu pre svojich susedov ani pre svojich obyvateľov.
- Spojené štáty budú spolupracovať s arabskými a medzinárodnými partnermi na vytvorení dočasných medzinárodných stabilizačných síl (ISF), ktoré budú okamžite nasadené v Gaze. ISF budú školiť a poskytovať podporu prevereným palestínskym policajným silám v Gaze a budú konzultovať s Jordánskom a Egyptom, ktoré majú v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti. Tieto sily budú dlhodobým riešením vnútornej bezpečnosti. ISF budú spolupracovať s Izraelom a Egyptom na zaistení bezpečnosti pohraničných oblastí, a to spoločne s novo vycvičenými palestínskymi policajnými silami. Je zásadne dôležité zabrániť vnikaniu munície do Gazy a uľahčiť rýchly a bezpečný tok tovaru na obnovu a oživenie Gazy. Strany sa dohodnú na mechanizme na riešenie konfliktov.
- Izrael nebude okupovať ani anektovať Gazu. Hneď ako ISF zaistí kontrolu a stabilitu, izraelské obranné sily (IDF) sa stiahnu na základe štandardov, míľnikov a časových rámcov súvisiacich s demilitarizáciou, ktoré budú dohodnuté medzi IDF, ISF, garantmi a Spojenými štátmi, s cieľom zaistiť bezpečnosť Gazy, ktorá už nebude predstavovať hrozbu pre Izrael, Egypt ani ich občanov. V praxi IDF postupne odovzdá územie Gazy, ktoré okupuje, silám ISF podľa dohody, ktorú uzavrú s prechodnou správou, až do úplného stiahnutia z Gazy s výnimkou bezpečnostného perimetra, ktorý zostane zachovaný, kým nebude Gaza riadne zabezpečená pred akoukoľvek obnovenou teroristickou hrozbou.
- V prípade, že Hamas tento návrh odloží alebo odmietne, bude vyššie uvedené, vrátane rozšírenej humanitárnej operácie, pokračovať v oblastiach bez terorizmu, ktoré IDF odovzdá silám ISF.
- Začne sa proces medzicirkevného dialógu založený na hodnotách tolerancie a mierového spolužitia, ktorého cieľom bude zmeniť myslenie a naratívy Palestínčanov a Izraelčanov zdôraznením výhod, ktoré môže priniesť mier.
- S postupujúcou obnovou Gazy a verným vykonávaním reformného programu Palestínskej autonómie môžu byť konečne vytvorené podmienky pre vierohodnú cestu k palestínskemu sebaurčeniu a štátnosti, ktoré uznávame ako ašpiráciu palestínskeho ľudu.
- Spojené štáty nadviažu dialóg medzi Izraelom a Palestínčanmi s cieľom dohodnúť sa na politickom horizonte pre mierové a prosperujúce spolužitie.
Súvisiace články:
Biely dom zverejnil mierový plán pre Pásmo Gazy, Izrael s ním súhlasí (29. 9. 2025)
Prímerie medzi Izraelom a Hizballáhom by malo začať platiť v stredu (27. 11. 2024)
Reakcie svetových lídrov na smrť vodcu hnutia Hamas Jahju Sinwára (18. 10. 2024)
Izraelská armáda zabila vodcu Hamasu Jahju Sinvára (18. 10. 2024)
Izraelská armáda tvrdí, že počas akcie v nemocnici Šífa zabila viac ako 140 militantov (21. 3. 2024)
Erdogan: Turecko pevne podporuje lídrov hnutia Hamas (8. 3. 2024)
Hamas v reakcii na dohodu o prímerí navrhuje trojfázový plán, má viesť ku koncu vojny a prepusteniu rukojemníkov (7. 2. 2024)
Viac než pol milióna ľudí v Pásme Gazy čelí katastrofickému hladu, varuje Úrad OSN pre palestínskych utečencov (23. 1. 2024)
Europoslanci vyzvali na trvalé prímerie v Pásme Gazy, znepokojuje ich zhoršujúca sa humanitárna situácia (18. 1. 2024)
Mohli by mať Palestínčania vlastný štát? Izrael to z jedného dôvodu absolútne odmieta (14. 12. 2023)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Raši v Paríži posilnil strategické partnerstvo s Francúzskom, rozšíril aj spoluprácu s OECD
Raši v Paríži posilnil strategické partnerstvo s Francúzskom, rozšíril aj spoluprácu s OECD
<< predchádzajúci článok
Akciovým trhom hrozí prepad pre nadhodnotenie akcií v súvislosti s AI, varovala riaditeľka MMF Kristalina Georgieva
Akciovým trhom hrozí prepad pre nadhodnotenie akcií v súvislosti s AI, varovala riaditeľka MMF Kristalina Georgieva