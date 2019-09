Kiššová: Sme za nižšie dane firmám, nie šťastná je výška podľa obratu

Na archívnej snímke poslankyňa NR SR Jana Kiššová (SaS). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. septembra (TASR) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v zásade podporuje znižovanie daní pre podnikateľov. Za "nie šťastné" považuje to, že ich zníženie je naviazané na obrat firmy. Uviedla to v stredu pre TASR podpredsedníčka SaS a predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová v reakcii na schválenie 15-percentnej dane pre podnikateľov s ročným obratom do 100.000 eur v parlamente.priblížila.podčiarkla.Od 1. januára 2020 na Slovensku klesne daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %. Týka sa to všetkých podnikateľských subjektov, ktoré majú obrat do 100.000 eur. Parlament v stredu schválil novelu zákona o dani z príjmov z dielne SNS. Za návrh hlasovalo 131 zo 143 prítomných poslancov.