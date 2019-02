Aké má aromaterapia priaznivé účinky?

Každý z nás je iný, a preto je pri tomto druhu terapie dobré vedieť vybrať pre danú osobu takú „liečbu“, ktorá vyváži jej nedostatky a rozvinie jej vlohy.

Čo je to aromaterapia

Aromaterapia predstavuje jeden zo spôsobov využitia prírodných síl za účelom liečenia. Berie do úvahy stav mysle i tela. Esenciálne oleje sú „životné látky“, ktoré vznikajú spolupôsobením rastlín a slnečného svetla. Pri výbere éterických olejov nesmieme podceňovať osobné vnímanie jednotlivých vôní.

Esenciálne oleje pôsobia vo všetkých rovinách. Môžu okamžite zmierniť fyzické symptómy a súčasne budú pôsobiť aj na emočnú a mentálnu rovinu. Sú to prírodné organické látky, ktoré majú životnú silu.

Aromaterapia a jej výnimočnosť:

Aromatické oleje sa používajú na liečenie, pre krásu v kozmetike, alebo na ukľudnenie mysle. Vynikajúco sa hodia i na navodenie príjemných pocitov, optimizmu, či na povzbudenie duchovného vedomia.

Čo sú to éterické oleje:

Ide o koncentrované vonné esencie rastlín, ktoré sa získali z rastlín spracovaním. Sú rozpustné v olejoch, mlieku a alkohole. Všetky pôsobia antisepticky a dezinfekčne. Pretože sú to silne koncentrované látky, nemali by prísť do styku s pokožkou. Môžu totiž vyvolať alergickú reakciu. Vnútorné používanie patrí výlučne do rúk aromaterapeuta.

Éterické oleje a ich vlastnosti:

Borovica: Napomáha koncentrácii, obnovuje sebadôveru a zbavuje pesimizmu. Pomáha pri chrípke, zápale pľúc, astme, prechladnutí, lieči reumatické bolesti a nečistú mastnú pleť.

Jazmín: Umocňuje radosť, posilňuje vášeň, istotu a radosť, obnovuje tvorivé schopnosti, zlepšuje intuíciu, povznáša myseľ a optimizmus

Levanduľa: Potlačuje pocit hystérie, plachosť, rozpačitosť, precitlivenosť, utišuje bolesti hlavy, migrény, nespavosť, výrazne znižuje vysoký krvný tlak, má široké hojivé pôsobenie, pôsobí ako repelent.

Ruža: Dodáva pocit pohody, prináša pokoj, pôsobí ako afrodiziakum. Je účinná pri nespavosti, bolestiach hlavy, znižuje horúčku, pri nevoľnosti, podporuje menštruáciu, krvný obeh, čistí krv, uľahčuje pôrod.

Šalvia: Na duševnú únavu a nervovú slabosť, upokojuje myseľ a pomáha pri náladovosti. Účinne lieči nadmerné potenie, podporuje trávenie, tlmí menštruačné bolesti a silne dezinfikuje.

Škorica: Nervový stimulant, pomáha pri napätí, nervozite, je to afrodiziakum, ktoré navodzuje pocit tepla. Silne prekrvuje, pôsobí pri celulitíde, protizápalovo, dezinfikuje a čistí.

Tea tree: Posilňuje energiu, podporuje prietok krvi v mozgu, pri duševnej únave, nervovej slabosti, povznáša morálku, odvahu, pozitívne myslenie, zvyšuje pocit istoty. Je to najsilnejšie antiseptikum, pri všetkých vírových a infekčných ochoreniach, silne posilňuje imunitný systém.

Tymian: Pomáha pri nízkej sebadôvere, apatii, strachu, dodáva odvahu, povzbudzuje ducha i myseľ, pri uzavretosti, nabáda k aktivite. Má silné antibakteriálne a antimykotické účinky, je účinný pri chrípkach so zimnicou a bolestiach kĺbov, pri zápale priedušiek a pľúc

Ylang – Ylang: Upokojuje myseľ, harmonizuje, povznáša, odstraňuje bloky v sexuálnej oblasti, robí prístupným, je to účinné afrodiziakum. Priaznivo pôsobí pri impotencii a frigidite, vysokom krvnom tlaku, búšení srdca, nespavosti, potlačuje epilepsiu, pri cukrovke, zabraňuje strate vlasov