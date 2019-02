Video: Novinka od značky Nike ti vyrazí dych. Tenisky sa zašnurujú bez tvojej pomoci

Ako je možné, že sa teniska sama zašnuruje? Za všetkým je technológia ako zo sci-fi filmu, ktorá spôsobí, že sa teniska dokonale prispôsobí majiteľovi, len čo do nej vloží nohu. O všetko ostatné – šnurovanie a doťahovanie sa postará miniatúrny elektromotor. Oceníš to hlavne počas športu, kedy sa neraz zvyknú šnúrku vyvliekať, teraz ti to už nehrozí. Špeciálny mechanizmus taktiež spôsobí, že topánky budú majiteľovi dokonale sedieť, nebudú sa vyzúvať ani tlačiť. Tenisky sú zatiaľ dostupné iba pre registrovaných používateľov služby Nike+.

Mechanizmus, ktorý má na starosti doťahovanie šnúrok funguje na základe elektromotorov, ktoré sa automaticky aktivujú po tom, čo sa senzora dotkne členok. Tenisky obsahujú aj batérie, preto je potrebné ich priebežne nabíjať.