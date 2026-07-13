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Aké poistenie auta sa vám oplatí? PZP, havarijné či iba pripoistenie
Povinné zmluvné poistenie chráni peňaženky iných, havarijné poistenie zase tú vašu. Čo však v prípade, ak máte staršie auto a drahá poistka vám už nedáva ekonomický zmysel? Prečítajte si, ako nájsť ideálny balík krytia podľa veku vášho auta, na čo si dať pozor okrem ceny a ako si ponuky porovnať online.
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Zdroj foto: David / Adobestock.com
PZP vs. havarijné poistenie
Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona uzatvorené každé vozidlo evidované na Slovensku. Bez platného PZP s ním na cestu vyraziť nesmiete. Toto poistenie však kryje iba škody, ktoré svojím vozidlom spôsobíte iným osobám.
Ak chcete chrániť aj vlastné auto, potrebujete havarijné poistenie. To pokrýva škody na vašom vozidle bez ohľadu na to, kto nehodu zavinil, a vzťahuje sa napríklad na haváriu, prírodné živly, vandalizmus či krádež. Pri takzvanom all risk poistení sú všetky tieto riziká zahrnuté v jednom balíku, no poistenie si možno nastaviť aj len na vybrané riziká.
Kedy sa havarijná poistka oplatí
Havarijné poistenie, tzv. kasko, je citeľne drahšie ako samotné PZP, preto by malo kopírovať skutočnú hodnotu auta. Pri novom aute alebo vozidle prémiovej značky má zvyčajne veľký význam, pretože pri totálnej škode by ste bez neho mohli prísť o značnú sumu bez náhrady.
Pri bežnom aute staršom ako osem rokov však už môže byť jeho hodnota natoľko nízka, že vysoké poistné prestáva dávať ekonomický zmysel. V takom prípade je rozumnejšie zvoliť PZP a doplniť ho vhodne vybranými pripoisteniami.
Ako si PZP priblížiť k havarijnému poisteniu
K zákonnému poisteniu si dnes viete pripoistiť aj riziká, ktoré by ste čakali skôr pri havarijnej poistke, napríklad:
- čelné sklo (výmena alebo oprava po zásahu kamienkom),
- živelnú udalosť (napr. krupobitie či pád stromu),
- stret so zverou,
- poškodenie vozidla v dôsledku výtlkov,
- úraz vodiča alebo celej posádky,
- rozšírenú asistenciu.
Krytie je síce užšie než pri klasickom havarijnom poistení, no pre staršie auto to často stačí a vyjde to podstatne lacnejšie.
Na čo sa pozerať okrem ceny
Cena rozhoduje pri výbere poistky najčastejšie, no sama osebe nič nehovorí o kvalite krytia. Dôležitý je limit poistného plnenia, teda suma, ktorú vám poisťovňa v prípade škody skutočne vyplatí. Od 1. augusta 2024 platí novela zákona o PZP, ktorá okrem iného zvýšila minimálne limity poistného plnenia. Aktuálne minimálne limity, pod ktoré žiadna poisťovňa nesmie ísť, sú 6,45 milióna eur pri škodách na zdraví a 1,3 milióna eur pri škodách na majetku. Viaceré poisťovne však bežne ponúkajú nadštandardné balíky, kde tieto limity dobrovoľne navyšujú až na 10 miliónov eur, niektoré dokonca aj viac.
Rozdiely medzi poisťovňami nájdete aj v rozsahu asistenčných služieb, ktoré sú dnes súčasťou väčšiny PZP. To, čo jedna poisťovňa poskytuje automaticky, si v inej priplatíte. Pred podpisom sa tiež oplatí prejsť si výluky z poistenia uvedené v poistných podmienkach, aby vás v prípade škody neprekvapili.
Vždy teda závisí od veku auta, jeho hodnoty aj od toho, ako s ním jazdíte. Aktuálne ponuky PZP aj havarijného poistenia od viacerých poisťovní si môžete porovnať na Superpoistenie.sk a poistenie uzatvoriť bez akýchkoľvek prieťahov online.
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