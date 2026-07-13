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13. júla 2026
Trump chce spoplatniť prepravu cez Hormuzský prieliv a obnoviť blokádu iránskych lodí
Americký prezident tvrdí, že všetky náklady na zabezpečenie plavby cez strategickú námornú trasu by mali znášať jej používatelia. Americký prezident
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13.7.2026 (SITA.sk) - Americký prezident tvrdí, že všetky náklady na zabezpečenie plavby cez strategickú námornú trasu by mali znášať jej používatelia.
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil zámer spoplatniť všetok náklad prepravovaný cez Hormuzský prieliv a zároveň obnoviť blokádu iránskych lodí.
„Hormuzský prieliv je otvorený,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Zároveň oznámil obnovenie „iránskej blokády“, ktorá má podľa jeho slov zabrániť vstupu a výstupu iránskych lodí a plavidiel obchodujúcich s Iránom.
Trump uviedol, že Spojené štáty by mali získať kompenzáciu za zabezpečovanie bezpečnosti v tejto strategickej oblasti.
„Spojeným štátom budú uhradené všetky náklady potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany, a to vo výške 20 percent zo všetkého prepravovaného nákladu,“ vyhlásil prezident.
Nie je bezprostredne jasné, akým spôsobom by Washington takýto poplatok zaviedol ani ako by ho vymáhal. Biely dom zatiaľ nezverejnil podrobnosti o pripravovaných opatreniach.
Hormuzský prieliv patrí medzi najvýznamnejšie námorné obchodné trasy na svete. Spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom a prechádza cez neho významná časť svetového exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Akékoľvek obmedzenia dopravy v tejto oblasti preto pozorne sledujú energetické trhy aj vlády krajín závislých od dovozu energií.
Zdroj: SITA.sk - Trump chce spoplatniť prepravu cez Hormuzský prieliv a obnoviť blokádu iránskych lodí © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil zámer spoplatniť všetok náklad prepravovaný cez Hormuzský prieliv a zároveň obnoviť blokádu iránskych lodí.
„Hormuzský prieliv je otvorený,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Zároveň oznámil obnovenie „iránskej blokády“, ktorá má podľa jeho slov zabrániť vstupu a výstupu iránskych lodí a plavidiel obchodujúcich s Iránom.
Aj otvorený, aj zatvorený
Trump uviedol, že Spojené štáty by mali získať kompenzáciu za zabezpečovanie bezpečnosti v tejto strategickej oblasti.
„Spojeným štátom budú uhradené všetky náklady potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany, a to vo výške 20 percent zo všetkého prepravovaného nákladu,“ vyhlásil prezident.
Nie je bezprostredne jasné, akým spôsobom by Washington takýto poplatok zaviedol ani ako by ho vymáhal. Biely dom zatiaľ nezverejnil podrobnosti o pripravovaných opatreniach.
Trhy sú v napätí
Hormuzský prieliv patrí medzi najvýznamnejšie námorné obchodné trasy na svete. Spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom a prechádza cez neho významná časť svetového exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.
Akékoľvek obmedzenia dopravy v tejto oblasti preto pozorne sledujú energetické trhy aj vlády krajín závislých od dovozu energií.
Zdroj: SITA.sk - Trump chce spoplatniť prepravu cez Hormuzský prieliv a obnoviť blokádu iránskych lodí © SITA Všetky práva vyhradené.
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