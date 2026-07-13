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13. júla 2026

Trump chce spoplatniť prepravu cez Hormuzský prieliv a obnoviť blokádu iránskych lodí


Tagy: Ceny ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Perzský záliv

Americký prezident tvrdí, že všetky náklady na zabezpečenie plavby cez strategickú námornú trasu by mali znášať jej používatelia. Americký prezident



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trump_51556 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Americký prezident tvrdí, že všetky náklady na zabezpečenie plavby cez strategickú námornú trasu by mali znášať jej používatelia.


Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil zámer spoplatniť všetok náklad prepravovaný cez Hormuzský prieliv a zároveň obnoviť blokádu iránskych lodí.

„Hormuzský prieliv je otvorený,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti. Zároveň oznámil obnovenie „iránskej blokády“, ktorá má podľa jeho slov zabrániť vstupu a výstupu iránskych lodí a plavidiel obchodujúcich s Iránom.

Aj otvorený, aj zatvorený


Trump uviedol, že Spojené štáty by mali získať kompenzáciu za zabezpečovanie bezpečnosti v tejto strategickej oblasti.

„Spojeným štátom budú uhradené všetky náklady potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany, a to vo výške 20 percent zo všetkého prepravovaného nákladu,“ vyhlásil prezident.

Nie je bezprostredne jasné, akým spôsobom by Washington takýto poplatok zaviedol ani ako by ho vymáhal. Biely dom zatiaľ nezverejnil podrobnosti o pripravovaných opatreniach.

Trhy sú v napätí


Hormuzský prieliv patrí medzi najvýznamnejšie námorné obchodné trasy na svete. Spája Perzský záliv s Ománskym zálivom a Arabským morom a prechádza cez neho významná časť svetového exportu ropy a skvapalneného zemného plynu.

Akékoľvek obmedzenia dopravy v tejto oblasti preto pozorne sledujú energetické trhy aj vlády krajín závislých od dovozu energií.


Zdroj: SITA.sk - Trump chce spoplatniť prepravu cez Hormuzský prieliv a obnoviť blokádu iránskych lodí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny ropy Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe Ománsky záliv Perzský záliv
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