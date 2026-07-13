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13. júla 2026
Získanie štátneho občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov
Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou.
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13.7.2026 (SITA.sk) - Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou.
Ministerstvo vnútra pripomína, že od stredy 15. júla nadobúda účinnosť novela zákona o štátnom občianstve, ktorej cieľom je odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov napríklad vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov.
Ako rezort zdôraznil, ide o osoby, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území SR. Takíto žiadatelia o slovenské občianstvo budú po novom povinní predložiť doklad alebo listinu, ktorou preukážu, že ich predkovia boli československí štátni občania.
"Ak požiadajú o slovenské štátne občianstvo, po novom už nemusia spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý je štandardne v trvaní osem rokov povinný pre väčšinu žiadateľov o udelenie občianstva. Nebudú teda musieť preukazovať, či sa na našom území skutočne zdržiavali, ani zdôvodňovať neprítomnosť na území SR," uviedlo ministerstvo.
Osoby, ktorým bolo udelené štátne občianstvo, budú po novom môcť do 90 dní od prevzatia listiny o udelení štátneho občianstva požiadať o vydanie matričných dokladov a prihlásiť sa na trvalý pobyt aj bez vydaného osvedčenia o štátnom občianstve.
Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou.
"Agenda oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva prechádza z ministerstva vnútra do kompetencie okresných úradov v sídle kraja, ktoré následne vykonajú potrebné zmeny v informačných systémoch," doplnil rezort vnútra. Dodal, že od zmien v agende občianstva očakáva zrýchlenie administratívnych procesov a zároveň zjednodušenie komunikácie verejnosti s úradmi.
Zdroj: SITA.sk - Získanie štátneho občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ministerstvo vnútra pripomína, že od stredy 15. júla nadobúda účinnosť novela zákona o štátnom občianstve, ktorej cieľom je odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov napríklad vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov.
Ako rezort zdôraznil, ide o osoby, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území SR. Takíto žiadatelia o slovenské občianstvo budú po novom povinní predložiť doklad alebo listinu, ktorou preukážu, že ich predkovia boli československí štátni občania.
Ako to bude po novom?
"Ak požiadajú o slovenské štátne občianstvo, po novom už nemusia spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý je štandardne v trvaní osem rokov povinný pre väčšinu žiadateľov o udelenie občianstva. Nebudú teda musieť preukazovať, či sa na našom území skutočne zdržiavali, ani zdôvodňovať neprítomnosť na území SR," uviedlo ministerstvo.
Osoby, ktorým bolo udelené štátne občianstvo, budú po novom môcť do 90 dní od prevzatia listiny o udelení štátneho občianstva požiadať o vydanie matričných dokladov a prihlásiť sa na trvalý pobyt aj bez vydaného osvedčenia o štátnom občianstve.
Žiadosť bude možné podať aj elektronicky
Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou.
"Agenda oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva prechádza z ministerstva vnútra do kompetencie okresných úradov v sídle kraja, ktoré následne vykonajú potrebné zmeny v informačných systémoch," doplnil rezort vnútra. Dodal, že od zmien v agende občianstva očakáva zrýchlenie administratívnych procesov a zároveň zjednodušenie komunikácie verejnosti s úradmi.
Zdroj: SITA.sk - Získanie štátneho občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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