Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Margita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. júla 2026

Získanie štátneho občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov


Tagy: Novela zákona o štátnom občianstve Štátne občianstvo

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou.



Zdieľať
gettyimages 1358854825 676x451 13.7.2026 (SITA.sk) - Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou.


Ministerstvo vnútra pripomína, že od stredy 15. júla nadobúda účinnosť novela zákona o štátnom občianstve, ktorej cieľom je odbúranie administratívnej záťaže, ako aj racionalizácia procesov napríklad vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov.

Ako rezort zdôraznil, ide o osoby, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území SR. Takíto žiadatelia o slovenské občianstvo budú po novom povinní predložiť doklad alebo listinu, ktorou preukážu, že ich predkovia boli československí štátni občania.

Ako to bude po novom?


"Ak požiadajú o slovenské štátne občianstvo, po novom už nemusia spĺňať podmienku pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý je štandardne v trvaní osem rokov povinný pre väčšinu žiadateľov o udelenie občianstva. Nebudú teda musieť preukazovať, či sa na našom území skutočne zdržiavali, ani zdôvodňovať neprítomnosť na území SR," uviedlo ministerstvo.

Osoby, ktorým bolo udelené štátne občianstvo, budú po novom môcť do 90 dní od prevzatia listiny o udelení štátneho občianstva požiadať o vydanie matričných dokladov a prihlásiť sa na trvalý pobyt aj bez vydaného osvedčenia o štátnom občianstve.

Žiadosť bude možné podať aj elektronicky


Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve bude možné podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí nielen osobne, ale po novom aj elektronicky alebo poštou.

"Agenda oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva prechádza z ministerstva vnútra do kompetencie okresných úradov v sídle kraja, ktoré následne vykonajú potrebné zmeny v informačných systémoch," doplnil rezort vnútra. Dodal, že od zmien v agende občianstva očakáva zrýchlenie administratívnych procesov a zároveň zjednodušenie komunikácie verejnosti s úradmi.


Zdroj: SITA.sk - Získanie štátneho občianstva sa zjednoduší, ak mal žiadateľ na Slovensku predkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela zákona o štátnom občianstve Štátne občianstvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Desať krajín vrátane Ukrajiny vytvorilo koalíciu pre spoločnú protiraketovú obranu
<< predchádzajúci článok
Aké poistenie auta sa vám oplatí? PZP, havarijné či iba pripoistenie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 