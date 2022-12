ZSSK aj tento rok prežíva predvianočné obdobie so Stromom splnených prianí

Železničná spoločnosť Slovensko ukazuje, že má srdce aj vďaka čarovnému vianočnému projektu



Železničiari obdarovali 30 detí a seniorov



22.12.2022 (Webnoviny.sk) -Vianočné obdobie sa spája nielen s hojnosťou, ale aj s pokorou a pomocou tým, ktorí sú v núdzi. Aj naši kolegovia zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) ukazujú, že majú srdce na správnom mieste a v pravý čas sa vedia spojiť pre dobrú vec.V spolupráci so združením Strom splnených prianí sme tak pomohli dvom organizáciám v Košiciach a splnili sme 30 adresných prianí klientov Slovenského červeného kríža a zariadenia núdzového bývania neziskovej organizácie Zem detí Košice. Medzi obdarovaných patrili deti zo sociálne slabších rodín, ukrajinské deti a osamelí seniori, ktorým nepomáha ich vlastná rodina tak, ako by mala.Najmladší obdarovaní si najčastejšie priali bábiku, iné hračky či oblečenie ako napríklad papučky a zimné bundy. U tých najstarších zase vyhrávali vitamínové balíčky. Medzi tajné priania však patrila aj šachovnica či figúrka hovoriaceho kaktusu.povedali Anna Holková a Dominik Drevický, koordinátori tohtoročných predvianočných dobročinných aktivít.Prvý strom splnených prianí bol postavený už v roku 2004. Každý ďalší postavený stromček potvrdil, že ide o projekt, do ktorého sa oplatí investovať čas a energiu. To prostredníctvom čarovných príbehov, situácií a ľudí, ktorí sú obdarovaní, ale aj tých, ktorí ho organizujú.Projekt sa postupne rozšíril po celom Slovensku, pričom každý rok pribudne nová spoločnosť, ktorá má záujem niekoho potešiť, a pomoc sa tak darí rozširovať. Láskaví ľudia plnia priania najmä deťom z detských domovov, z krízových centier, osamelým dôchodcom, ženám v núdzi alebo týraným ženám a deťom. Tento rok sa k nim napríklad pridali aj deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine.Strom splnených prianí sa teší veľkej popularite najmä preto, že priania sú adresné. Teda viete, komu plníte prianie, aj kam investujete svoje financie a najmä máte možnosť ukázať, že vám na druhých záleží. Zapojiť sa môže ktokoľvek, jednotlivec, spoločnosť či škola. Viac nájdete na https://stromsplnenychpriani.sk/o-nas/ Okrem plnení prianí ako dopravca pravidelne pomáhame aj s prepravou ostatných darčekov z iných spoločností v celého rámci Slovenska. Výnimkou nebude ani tohtoročné predvianočné obdobie.Informačný servis